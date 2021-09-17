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17 Eylül 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 08:30:00

Anne babalar dikkat: İnatçı ateş ve morluklar lenfoma belirtisi

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Lenfoma olarak da bilinen lenf kanseri çocuklarda halsizlik, iştahsızlık, inatçı ateş, vücudun değişik yerlerinde bir takım morluklar gibi bulgularla belirti verebilir. Daha önce rastlamadığımız anormal değişiklikler olursa hekime başvurmalısınız.

Lenfoma olarak da bilinen lenf kanseri çocuklarda halsizlik, iştahsızlık, inatçı ateş, vücudun değişik yerlerinde bir takım morluklar gibi bulgularla belirti verebilir. Daha önce rastlamadığımız anormal değişiklikler olursa hekime başvurmalısınız.

Lenfomanın vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıktığını belirten uzmanlar lenf bezlerinin vücudun kalesi gibi olduğunu söyledi. Lenfomanın daha çok erişkin dönemde görüldüğünü belirten Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, "Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin içinde yüzde 1-2 gibi düşük bir oranı oluşturmaktadır. Genel olarak bakıldığında lenfomalar erişkin kanserlerinin yüzde 5'ini, çocukluk çağı kanserlerinin ise yüzde 19-20'sini oluşturmaktadır. Nüfusla orantılandığında erişkinlerde çocukluk çağına oranla daha çok lenfoma hastalarıyla karşılaşabiliriz" dedi.

LENF BEZİ BÜYÜMESİNDEN KORKMAYIN

Lenfomanın erişkin hastalarda daha çok lenf bezi büyümeleri ile ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Bozkurt, "Çocuklarda ise yaygın olarak lenf bezi büyümeleri, kontrolsüz büyümeler, halsizlik, iştahsızlık, inatçı ateş, vücudun değişik yerlerinde bir takım morluklar olması gibi bir takım bulgularla gelebilir" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Bozkurt, çocuklarda yalnızca lenf bezi büyümelerinden endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Erişkinin aksine çocukluk çağındaki lenf bezi büyümelerinin yüzde 98-99'unun nedeni iyi huylu enfeksiyonlardır. Bu çocukluk çağı döneminde oldukça sık karşılaşılan bir tablodur. Çocukların bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını da dolaylı olarak gösteren bir bulgudur. Lenf bezi büyümeleri verilen tedaviye rağmen devam ediyorsa, ek başka anormal yerlerde büyümeler ortaya çıkıyorsa, karaciğer, dalak büyümesi, solunum sıkıntısı ortaya çıkıyorsa; bunun yanında halsizlik, iştahsızlık, uzun süren ateş gibi daha önce çocuğumuzda rastlamadığımız yeni ve anormal belirtiler varsa mutlaka en yakındaki hekimlere başvurulmasını öneriyoruz" diye konuştu.

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİMLER İZLENMELİ

Vücutta yaşanan morlukların her çocukta olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Bozkurt, "Bacak alt kısımlarında oluşan morluklar çarpmaya bağlı olabilir. Bunun dışında kanama, pıhtılaşma sorunları da morarma şeklinde bulgularla gelebilir. Aileler hemen kötü huylu bir hastalık olduğunu düşünmesinler. Çoğunlukla bunun altından iyi huylu hastalıklar çıkıyor. Diğer bulguların eşlik ettiği morarmalar önemli olabilir. Bu saydığım anormal bulgular eşlik ediyorsa ailelerin farkındalığının artması ve ilgili hekime bir an önce başvurmaları gerekmektedir" dedi.

TEDAVİDE YÜZDE 99'A VARAN BAŞARI ŞANSI VAR

Lenfoma hastalığında dünyadaki ve bilimdeki gelişmelere paralel olarak tedavi şansının çok yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi: "Erişkin hastalarda yüzde 70'lerin üzerinde çocuklarda ise yüzde 90-95 oranında iyileşme elde ediyoruz. İyileşmede temel kullandığımız tedavi yöntemi kemoterapidir. Bunun yanında radyoterapi, nadiren cerrahi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler dediğimiz akıllı ilaç tedavileri ve son dönemde erişkin hastalarda kullanılan genetiği değiştirilmiş savunma hücrelerimizin tedavide kullanılması gibi yöntemler var. Çok dirençli hastalığı olanlarda kök hücre nakli gibi gerekli tedavi yöntemlerini kullanıyoruz." Prof. Dr. Bozkurt, pandemi sürecinde tedavi takiplerinin aksatılmaması ve sağlıklı beslenmenin de önemine değindi.

Etiketler : lenfoma ateş morluk çocuk
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