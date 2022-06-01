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01 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00

Anne babalar dikkat: Ev kazalarından koruyan 5 uyarı

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Çocuklarda en sık görülen ev kazaları; düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, suda boğulmalar, cisim yutmaları ve sıkışmalar! Alınacak basit önlemler ise hayat kurtarıyor.

Çocuklarda en sık görülen ev kazaları; düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, suda boğulmalar, cisim yutmaları ve sıkışmalar! Alınacak basit önlemler ise hayat kurtarıyor.

Günümüzde çocuklar zamanlarının büyük bölümünü evde geçiriyor. Bu durum ev kazalarının görülme sıklığını artırıyor. Ev kazaları her yaş grubunda görülmekle birlikte daha çok 0-6 yaş grubundaki çocukları etkiliyor. Dünyada ve ülkemizde yapılan araştırmalarda çocuklarda en sık görülen ev kazalarının; düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler, kesikler ve saplanmalar, elektrik çarpmaları, suda boğulmalar, yabancı cisim yutmaları, sıkışmalar, ateşli silah yaralanmaları ve evcil hayvan ısırıkları olduğu belirtiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Kerem Yıldız, çocukları ev kazalarından korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

1-Mutfaktaki tehlikeler: Çatal, kaşık, bıçak, kibrit ve çakmak gibi mutfak gereçlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Fırın ve ocak çevresine perde gibi kolay alevlenebilen nesneleri monte etmeyin. Yemekleri yaparken daima duvara yakın taraftaki ocak gözlerini kullanın. Ocak ve masa üzerindeki tencere ve tavaları sapları arkaya gelecek şekilde yerleştirin. Çalışan fırın önünden çocukları uzaklaştırın. Çocukların ocak veya fırın düğmeleriyle oynamasına izin vermeyin. Temizlik malzemelerini ve temizlik gereçlerini kilitli dolaplarda saklayın. Mutfak dolaplarının kapaklarını kapalı tutun. Çocukların asılarak çekebileceği uzun masa örtüsü kullanmayın. Çöpleri çocukların kapağını açamayacağı çöp kutusunda muhafaza edin. Çocukların bardak ve tabaklarının kırılmaz malzemelerden üretilmiş olmasına özen gösterin. Yemek pişirirken, yemek yerken ve sıcak içecek içerken çocukları kucağınıza almayın. Mutfak tezgahının üzerine asla çocukları bırakmayın.

2-Banyodaki tehlikeler: Banyo ve tuvalet kapıları başta olmak üzere evdeki kilitleri devre dışı bırakın. Çocukların kapıları üzerlerine kilitlemelerine imkan vermeyin. Banyo ve tuvaletin zeminini ıslak bırakmayın. Özellikle banyoda kayarak düşmeyi önleyecek kendinden yapışkanlı paspas kullanın. Saç kurutma ve tıraş makinesi gibi aletlerin fişini prizde takılı unutmayın. Şampuan, sabun gibi temizlik malzemelerini, jilet, ustura, jöle, tıraş köpüğü, losyon, parfüm gibi kişisel bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı dolaplarda muhafaza edin. Küvet, kova ve leğenleri asla su dolu bırakmayın. Çocukları banyoda tek başına bırakmayın. Şofben zehirlenmelerine karşı havalandırma penceresini kontrol edin.

3-Çocuk odasındaki tehlikeler: Çocukların yutabileceği küçük oyuncak bulundurmayın, yaralanmaya neden olacak kırık oyuncakları imha edin. Yatağın köşeli olmamasına, uygun yükseklikte ve korunaklı olmasına dikkat edin. İki yaş altındaki çocuklar için uyurken yastık kullanmayın. Çocuk yataklarında elektrikli battaniye gibi ısıtıcıları asla kullanmayın. Tüysüz ve toz tutmayan halıları tercih edin. Dolaplarının üzerine çanta ve koli koymayın. Dolapları devrilmemesi için duvara sabitleyin. Elektrik prizlerinin kapaklı veya korunaklı olmasına özen gösterin. Çocuk odalarında sehpa ve sandalye gibi malzemeleri bulundurmayın. Merdiven vazifesi gören sehpa ve sandalye çocukların camdan veya balkondan sarkarak düşmelerine neden olabilir. Yürüteç kullanan ve yürümeye yeni başlayan çocukların odalarında zeminin düzgün olmasına dikkat edin. Boynuna emzik, kolye, çengelli iğne, nazar boncuğu takmayın. 3 yaşından önce fındık, fıstık, çekirdek benzeri yiyecekleri vermeyin, çocukların ulaşabilecekleri yerde bulundurmayın.

4-Salon ve depodaki tehlikeler: Duvarlara asılan çerçeve gibi aksesuarları sağlamlaştırın. Pencerelerin önüne koltuk, sandalye gibi eşyaları koymayın. Eğer konulacak ise pencerelere çocukların açamayacağı kilit sistemleri taktırın. Çocukların, ısıtıcı ve soba ile temasını engelleyecek tedbirler alın. 2 yaş altındaki çocukları, koltuk, sandalye ve masa üzerine çıkarak düşmemeleri için kesinlikle yalnız bırakmayın. Avize ve aydınlatma armatürlerini sağlam bir şekilde monte edin. Çocukların ulaşabileceği yerlerde kablo bulundurmayın. Mobilyaların keskin ve sivri köşelerini yumuşak sünger veya kumaşla kaplayın. Perde iplerini çocukların erişebileceği yükseklikte bırakmayın. Pencerelerin ve balkon kapısının kapalı olmasına dikkat edin. Isı yayan elektrikli aletleri güvenli yerlerde bulundurun. Kimyasal madde içeren tiner, gazyağı, boya gibi maddeleri; balta, keser, burgu, tornavida, testere, çekiç, ateşli silah ve bu silahlara ait fişek, barut, mermi gibi malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

5-Balkondaki tehlikeler: Açık balkonlarınızı çocukların tırmanamayacağı korkuluklarla çevreleyin. Korkuluk demirlerinin sivri uçlu olmamasına dikkat edin. Çocukların üzerine çıkacağı tabure, sandalye gibi eşyalar bırakmayın. Zemini ıslak bırakmayın ve zeminde halı veya paspas kullanmaya özen gösterin. Ayrıca okul çağı öncesi çocukların tek başına merdiven inip çıkmasına izin vermeyin.

Etiketler : EV KAZALARINDAN KORUYAN 5 UYARI Açık balkonlar Zemini ıslak bırakmayın çocuklar
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