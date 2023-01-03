Anne adayları uyku ilacı kullanmamalı

Hamilelikte uykusuzluk problemlerini, gebeliğin ilk 3 ayında daha çok gördüklerini belirten Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Bunun sebebi gebelik döneminde progesteron hormonundaki değişikliklerine bağlı olarak hastalarımız uykusuzluk problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle uyku problemlerinde hamile hastalarımız kesinlikle uyku ilacı kullanmamaları gerekiyor. Bazen görüyoruz farmakoloji ilaçlarla bunu düzene koymaya çalışıyorlar. Bunun yerine yaşam biçimi değişikliklerine dikkat etmek lazım, daha önce uyku uyudukları yataklarında uyumaları gerekiyor, sürekli yattığınız yeri değiştirdiğinizde adaptasyon süreci yaşadığınız için uyku problemleriyle karşılaşabilirsiniz" dedi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, "Odamızda telefon, tablet, televizyon gibi uykuyu uyaracak şeylerden uzak durmalıyız" diye de uyardı.