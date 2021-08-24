Anne adayları için de aşı çok önemli

Uzmanlar, anne adayı olup da koronavirüse yakalanan hastalarda gerekli ilaçlar verilmesine rağmen çok ağır seyrettiğini ve kayıplar yaşayabildiklerini belirterek, hamilelere tedbirlere uymaları çağrısı yaptı. Prof. Dr. Jale Bengü Çelik, "Geçmişten bu zamana kadar aşılı, aşısız hastalarımızın dokümanını çıkarıyoruz. Bize gelen hastaların birçoğu aşısız. Özellikle gebe hastamız çok fazla. Yoğun bakım servisimizde 4, serviste de 5 gebe hasta var. Gebeler aşılanamadıkları için bu artış. Kendilerini korumaları konusunda eksikleri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Aşısız hastaların durumunun çok hızlı kötüleştiğine dikkati çeken Çelik, "Aşısız hastalar daha uzun süre yoğun bakımda kalıyor, ölüm oranları çok yüksek. Hayatını kaybetmese bile çok uzun süre yoğun bakımda kalmaya bağlı psikolojik travma yaşıyorlar ve sonraki hayatlarında asla eskisi gibi olamıyorlar. Bu yüzden aşı çok önemli. Yakınlarının yaşadıklarını duyunca aşı olmaya ikna oluyorlar" diye konuştu. Çelik, "Aşı olsak da koruma tedbirlerine devam etmemiz gerekiyor. Gebelerimize topluluğa gidecekleri zamanlarda mutlaka koruyucu tedbirlere devam etmelerini öneriyorum. Çocuk hastalarımız da gelmeye başladı. Onlarda da benzer rehavet var." ifadelerini kullandı.

