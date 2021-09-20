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20 Eylül 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 09:30:00

Anne adayları diş sağlığı bebeğin gelişimini de etkiler

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Gebelik döneminde ruhsal ve bedensel hassasiyet yaşayan anne adaylarının karşılaştığı ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar bebeklerinin diş gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor.

Gebelik döneminde ruhsal ve bedensel hassasiyet yaşayan anne adaylarının karşılaştığı ağız ve diş sağlığıyla ilgili sorunlar bebeklerinin diş gelişimini de önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle hamile kalmadan önce ve hamilelik döneminde kendiniz ve bebeğinizin diş gelişiminin sağlıklı olması için günde en az iki kez dişlerinizi fırçalamanız ve diş kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Dt. Hacer Esved Alireisoğlu, "Bebeklerin diş gelişimi daha anne karnındayken başlamaktadır. Bu dönemde hem kendi sağlığı hem de bebeğinin diş gelişimi için dengeli beslenmeye dikkat etmesi gereken anne adayları; protein, A vitamini (et, süt, yumurta, sarı sebze ve meyveler) C vitamini (narenciye, domates, çilek), D vitamini (et, süt, yumurta, balık) ve kalsiyum (süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler) açısında zengin gıdaları tercih etmelidir. Ayrıca bebek dünyaya geldikten sonra ilk dişin ağızda görünmesiyle birlikte diş temizliğine başlanmalıdır. Annelerin beslenme ve ağız hijyeni ile ilgili bilgili olması çocuğunun yaşam boyu sağlıklı dişleri olmasının ilk aşamalarından birisidir" diyor.

Etiketler : Dt. Hacer Esved Alireisoğlu anne bebek diş sağlığı
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