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03 Aralık 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 09:00:00

Anne adayları dikkat! Aşırı kilolu ya da zayıf olmak erken doğum nedeni

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Son yıllarda ülkemizde prematüre doğum oranının da prematüre doğan bebeklerin yaşama şansının da arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Türkiye'de prematüre doğum oranı yüzde 11'dir. Daha önceki yıllarda çoğu gebelik düşük veya ölü doğum ile sonuçlanırken, sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle artık bu fetüsler canlı kalabilmekte ancak erken doğabilmektedir" dedi.

Son yıllarda ülkemizde prematüre doğum oranının da prematüre doğan bebeklerin yaşama şansının da arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Miraç Ergen, "Türkiye'de prematüre doğum oranı yüzde 11'dir. Daha önceki yıllarda çoğu gebelik düşük veya ölü doğum ile sonuçlanırken, sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle artık bu fetüsler canlı kalabilmekte ancak erken doğabilmektedir" dedi.

Uzm. Dr. Miraç Ergen "Aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olmak: Özellikle obezite sorunu olan kadınlarda hamilelikte hipertansiyon ve diyabet daha fazla görülüyor; bu hastalıklar da erken doğumu tetikleyebiliyor. Çok zayıf kadınlarda ise beslenme bozukluğu ve artmış stres hormonları erken doğuma zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Ergen, "Sigara anne adayının ve plasentanın oksijen alımını bozarak; erken doğum, erken su gelmesi, düşük doğum ağırlığı ve plasentanın erken ayrılması gibi risklerin tümünü artırıyor. Yapılan çalışmalara göre 6 aydan kısa aralıkla hamile kalınması da erken doğum riskini 1 buçuk kat artırıyor. Hamilelikler arasında 1.5- 2 yıl olması ideal kabul ediliyor" diye uyardı.

Etiketler : Anne adayları Uzm. Dr. Miraç Ergen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları prematüre doğum
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