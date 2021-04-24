Anksiyete belirtisi; endişe

Hayatın içinde doğal olarak bulunan kaygı, kişiyi tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek için verilen tepkilerden biri olduğunu ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri uzmanı Dr. Özcan Kafalı, günlük işlerle ilgili kaygı durumunun baş edilebilir ve normal düzeyde olduğunu ancak günün önemli bir kısmını bu düşüncelerle geçirmenin yaygın anksiyete bozukluğu belirtisi olabileceğini vurguladı. Tedavisinin olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özcan Kafalı, ""Belirtilerin şiddeti de göz önüne alınarak psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisi birden önerilebilir. Hangi tedavi yöntemini seçeceğinize doktorunuzla birlikte karar vermek en uygundur. Günlük düzenli rutininizin olması, uyku düzeni, sağlıklı beslenme, kahve ve çay gibi uyarıcı içecekleri az tüketme, gevşeme ve nefes egzersizleri aldığınız tedaviyi güçlendirecektir. Tedavi edilmemesi halinde ise, kişinin işlevselliğinde düşme ile birlikte kişiler arası ilişkilerde ve aile içinde sorunlar meydana gelebilir" diye konuştu.

