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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:59:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 08:05:00

Aniden öfkelenen çocuklara dikkat Haftada üç kez oluyorsa!

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Çocuğunuz sık sık şiddetli öfke patlamaları yaşıyor, sürekli kızgın ve sinirli bir ruh hali yansıtıyorsa Yıkıcı Duygudurum Düzenleyememe Sorunu (YDDB) ile karşı karşıya olabilir.

Ani ve çok şiddetli görülen öfke patlamalarının haftada en az üç kez görülmesinin önemli bir belirti olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, "Haftada en az 3 kez görülmesi tanı koymak için bir koşuldur. Öfke patlaması olmayan dönemlerde çocuğun ruh hali kızgın ve sinirlidir. Ve yine bu durumun en az 1 yıldır devam etmesi gereklidir. Ortada çocuğun sinirlenmesine sebep olacak bir olay olsa bile çocuğun tepkisi bu olay ile karşılaştırılamayacak derecede şiddetli olur. En az 2 farklı ortamda gözlenebilen bir durumdur ve çoğunlukla ortamlardan birinde ağır seyir gösterir. Yani çocuk sadece evde anne ve babasına bu tepkiyi veriyor ancak okul veya arkadaş ortamında hiçbir öfke sorunu yaşamıyorsa bu çocukta YDDB‘dan söz edilemez” diye konuştu. Duygudurum bozukluklarının halk arasında “manik depresif” veya “iki uçlu bozukluk” olarak da bilindiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, bütün hastalarda iki ruh hali görünmese de bu hastaların kendilerini çok iyi hissettikleri ve çok enerjik oldukları yükselme dönemleri (mani) ile mutsuz ve enerjisiz oldukları düşüş (depresyon) dönemleri arasında gidip geldiğini kaydetti.

Etiketler : öfkelenen çocuklar öfke patlamaları Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık duygudurum bozuklukları manik depresif
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