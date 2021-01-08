Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, “Kovid-19 sürecinde ani atardamar tıkanıklığı şikâyetiyle gelen hastaların tanı ve tedavisinde gecikme olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca koronavirüs enfeksiyonunun da kalp ve damar cerrahi komplikasyonları olduğunu ve akut arteriyel emboliye yol açabileceğini bilerek Kovid-19 hastalarında da çok uyanık olunması gerekmektedir” dedi. Op. Dr. İhsan Alur, “Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonunun da kalp ve damar cerrahi komplikasyonları (miyokardit, perikardit, kalp yetersizliği, derin ven trombozu, pulmoner emboli) olduğunu ve akut arteriyel emboliye yol açabileceğini, bu nedenle Kovid-19 hastalarında da çok uyanık olunması gerektiğinin de bir kez daha üzerini çizmek istiyorum” şeklinde konuştu.