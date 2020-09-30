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Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü? Doç. Dr. Serdar Yüce açıkladı
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30 Eylül 2020 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:36:00

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü? Doç. Dr. Serdar Yüce açıkladı

Kaynak: Akşam

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Burun estetiği hangi durumlarda yapılır, kimler burun estetiği yaptırabilir, burun ameliyatı çeşitleri nelerdir, ameliyatsız burun estetiği mümkün mü sorularının yanıtlarını Doç. Dr. Serdar Yüce sizin için açıkladı. Yüce ayrıca ameliyat öncesi dikkat edilmesi gerekenleri de tek tek sıraladı

Doç. Dr. Serdar Yüce Burun estetiği, yani rinoplasti birçok nedenden ötürü yapılabilen bir operasyon olduğunu belirtti. Estetik nedenlerin yanı sıra, sağlık sorunları ve çeşitli travmalar nedeniyle de yapılabilen burun estetiği uygulaması, yaygın bir estetik operasyondur. Burun estetiği konusunda en çok merak edilen sorulara, uzman görüşleri ile yanıtlar verdik.

Burun estetiği hangi durumlarda yapılır?

Burun estetiği yaptırmanın çok çeşitli nedenleri olabilir. Genel olarak, estetik amaçlı bir operasyon olarak bilinse de, solunum yollarında burnun çok önemli bir organ olduğu düşünülürse, sağlık nedenleriyle de burun estetiği yaptırılır. Sinüzit ve deviasyon, burun estetiği yaptırma nedenleri arasında yer alır.

Estetik amaçlı olarak yaptırılan rinoplasti işlemlerinde, başta burun kemeri olmak üzere burun ucu düşüklüğü, burun genişliği ya da kırılması, burun eti büyümesi ya da burundaki çeşitli asimetrik yapılar nedenler arasında yer alabilir.

Kimler burun estetiği yaptırabilir?

Burun estetiği, kadın ve erkeklerde geniş bir yaş aralığında uygulanan, yaygın bir operasyon. Ancak burun estetiği işlemi, özel bir durum söz konusu değilse, 18 yaşın altındaki kişilere yapılmaz. Bunun nedeni, o yaşlarda kemik gelişiminin tamamlanmamış olmasıdır. 18 yaş üzerinde, burnunda estetik kaygısı olanlar ya da fonksiyonel bozukluğa sahip olan herkes, burun estetiği operasyonu yaptırabilir.

Burun estetiği ameliyatı çeşitleri nelerdir?

Doç.Dr. Serdar Yüce’ye göre rinoplasti, yani burun estetiğinde mevcut duruma göre farklı teknikler uygulanabilir. İhtiyaç duyulan müdahaleye göre açık burun ameliyatı ya da kapalı burun ameliyatı, temel tekniklerdir. Kapalı burun estetiği ameliyatı, burun kemeri, burun ucu kaldırma, burun kanatları gibi her türlü sorunda tercih edilen ve iyileşme süresinin hızlı olduğu burun estetiği ameliyatıdır. Ameliyat sonrası burunda oluşan uyuşukluk hissi daha azdır. Burun ucu daha iyi desteklenir. Ameliyat sonrasında oluşacak şişlik miktarı azalır. Açık burun estetiği ameliyatı, daha çok kıkırdak ya da kemer gibi asimetrik bozukluklarda tercih edilebilir. Açık teknik, burunda hafif bir iz kalmasına neden olabilir. İyileşme süreci, kapalı tekniğe göre daha uzundur.

Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü?

Burun estetiğinde, ciddi bir durum söz konusuysa ameliyatsız bir işlem söz konusu değildir. Ameliyatsız burun estetiği olarak adlandırılan uygulamalar, dolgu işlemidir. Burun yapısı dolgu için uygunsa, çeşitli asimetrik bozukluklar için dolgu işlemi yapılabilir.

Burun estetiği öncesinde nelere dikkat edilmeli?

Doç.Dr.Serdar Yüce Burun estetiği her ne kadar yaygın bir operasyon olsa da, neticede bir cerrahi işlem içerdiği için belli konularda dikkatli olunması önemlidir. Ameliyat öncesi dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

• Kullandığınız ilaçlar, ya da genel sağlığınızla ilgili bir durum söz konusuysa, anestezi uzmanına bu bilgiyi vermelisiniz.

• Kan sulandırıcı ilaçları, en az bir hafta önce kesmelisiniz.

• Bitki çayları, yeşil çay gibi maddelerden ameliyat öncesi uzak durmalısınız, bu gıdalar kanamayı artırabilir. Aynı şekilde, zeytinyağı, sarımsak, biber ve zencefil de kanama artırır.

• Sigarayı, ameliyattan önce bir süre içmemelisiniz, nitekim sigara iyileşme sürecini yavaşlatır.

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