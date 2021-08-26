Ameliyat yerine girişimsel nöroradyoloji tedavisi

Girişimsel nöroradyoloji ile klasik açık cerrahi yerine, yüksek teknoloji ve görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda beyin ve omurilik damar hastalıklarının tedavisi yapılabiliyor. Tedavide kullanılan yöntemin Anjiyografi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erol Akgül "Girişimsel nöroradyolojiyle beyin anevrizması (Baloncuk), beyin damar yumağı, atardamar darlıkları (Beyin içinde ve boyunda), akut inme (ani gelişen felç) ve tümör embolizasyonu (Damar tıkama) tedavi edilebiliyor" dedi.

