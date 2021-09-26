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26 Eylül 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2021 Pazar 16:30:00

Alzheimer ilacıyla rüya kontrolü

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Bilim insanları, kontrol edebileceğiniz rüyaları tetiklemek için bir yöntem buldu.

Bilim insanları, kontrol edebileceğiniz rüyaları tetiklemek için bir yöntem buldu. Hawaii'deki Lucidity Enstitüsü araştırmacıları, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan kimyasalların rüyayı nasıl tetikleyebileceğini araştırmaya karar verdiler. Bu süreçte; nörotransmitter asetilkolinin, REM uykusunu (uykunun rüya görülen evresi) düzenlemeye yardımcı olduğu anlaşıldı. Alzheimer hastalığında hafıza kaybını tedavi etmek için kullanılan galantamin ismindeki ilaç, 121 katılımcı üzerinde denendi ve rüyaları tetiklediği belirlendi.

Etiketler : Alzheimer ilacı Bilim insanları nörotransmitter asetilkolinin REM uykusu
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