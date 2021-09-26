Alzheimer ilacıyla rüya kontrolü

Bilim insanları, kontrol edebileceğiniz rüyaları tetiklemek için bir yöntem buldu. Hawaii'deki Lucidity Enstitüsü araştırmacıları, asetilkolinesteraz inhibitörleri olarak adlandırılan kimyasalların rüyayı nasıl tetikleyebileceğini araştırmaya karar verdiler. Bu süreçte; nörotransmitter asetilkolinin, REM uykusunu (uykunun rüya görülen evresi) düzenlemeye yardımcı olduğu anlaşıldı. Alzheimer hastalığında hafıza kaybını tedavi etmek için kullanılan galantamin ismindeki ilaç, 121 katılımcı üzerinde denendi ve rüyaları tetiklediği belirlendi.

