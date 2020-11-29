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29 Kasım 2020 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 17:13:00

Alzheimer hastalarının egzersiz yapması şart

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Kovid-19 pandemisi sürecinde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastalarının beklenenden daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar, bu hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Toplam nüfusun yüzde 8,7’sini 65 yaş üstü oluşturuyor. Bu yaş grubunun hareketsiz ve yalnız kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastaları olumsuz yönde etkilendi. Hastalarda hafıza ve dikkat bozukluğunun beklediğimizden daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Sadece dikkat ve hafıza odaklı sorunlar değil, aynı zamanda hastalarda davranış ve uyku bozuklukları da belirgin olarak artmaya başladı” dedi. Küsbeci“Evde kapalı kalan, sosyal olarak izole olan Alzheimer hastalarında zaman zaman delirium olarak adlandırdığımız kafa karışıklıkları ile birlikte olan hayal görmelerini daha sık gözlemlemekteyiz. Bu sıkıntıların altında çeşitli ek hastalıklar da olabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi için zaman kaybetmeden doktorlarına başvurmaları gerekmektedir” diye uyardı.

Etiketler : egzersiz Alzheimer hastaları Alzheimer egzersiz Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci
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