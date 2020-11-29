Alzheimer hastalarının egzersiz yapması şart

Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Toplam nüfusun yüzde 8,7’sini 65 yaş üstü oluşturuyor. Bu yaş grubunun hareketsiz ve yalnız kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastaları olumsuz yönde etkilendi. Hastalarda hafıza ve dikkat bozukluğunun beklediğimizden daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Sadece dikkat ve hafıza odaklı sorunlar değil, aynı zamanda hastalarda davranış ve uyku bozuklukları da belirgin olarak artmaya başladı” dedi. Küsbeci“Evde kapalı kalan, sosyal olarak izole olan Alzheimer hastalarında zaman zaman delirium olarak adlandırdığımız kafa karışıklıkları ile birlikte olan hayal görmelerini daha sık gözlemlemekteyiz. Bu sıkıntıların altında çeşitli ek hastalıklar da olabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi için zaman kaybetmeden doktorlarına başvurmaları gerekmektedir” diye uyardı.

