VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN
Ömer Kokal'ın sunumuyla Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren tv 4'te başlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin tüm sorunlarını çözebiliriz
Manisa'da kayıp ikizlerden acı haber
Kripto paralar Rusya'da bir ödeme sistemi olarak yasallaşabilir
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Türkiye ve ABD, birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır
Bakan Akar, Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli
Beyaz Saray: Türkiye'nin endişeleri giderilecek
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Çavuşoğlu, Di Maio ve Guterres ile görüştü
TOGG'da bir aşama daha kaydedildi: Parçalı denemeler başladı
ABD'de Floyd'un ölümüne yardım etmekten yargılanan eski polis suçunu kabul etti
İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile NATO üyelik diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Uzman ve başöğretmenlik için yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gara'ya MİT destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güney Kafkasya sorunlarının çözümünde yeni uluslararası sistem arayışları
Bakan Soylu: Bir baron daha içeride
9 yıl sonra ilk! Mısır'a gidiyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var
Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız
19 Mayıs 2022 Perşembe 08:06:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 08:06:00

ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN

ABONE OL

'Altınmühür otu' mide sorunlarını geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, ülser hastalarının şikayetini azaltıyor.

'Altınmühür otu' mide sorunlarını geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, ülser hastalarının şikayetini azaltıyor. Bitkisel tedavi uzmanları altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, çayı pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdırlar. Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise, ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Fakat uzmanlar bu bitkiden hazırlanan çayın 10 günden uzun süre içilmesinin faydadan çok zarar vereceğini dile getiriyor. 10 günden sonra, bu çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.

HAZIRLANIŞI:

Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde dört sefer içilebilir.

Etiketler : altınmühür otu altınmühür çayı altınmühür çayı nasıl hazırlanır
Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Dizilerde oynayanlar oyuncu değil
Sadece 5 bölüm çekebildiler

Sadece 5 bölüm çekebildiler
Çocuklar Eser'e benziyor

Çocuklar Eser'e benziyor
Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Yüzüğü fotoşopla sakladı

Yüzüğü fotoşopla sakladı
Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor

Giyim konusunda kimseyi dinlemiyor
Sahneden son uyarı!

Sahneden son uyarı!
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX