ALTINMÜHÜR ÇAYINI 10 GÜNDEN FAZLA İÇMEYİN

'Altınmühür otu' mide sorunlarını geçiriyor, bağırsakları çalıştırarak sindirimi hızlandırıyor, ülser hastalarının şikayetini azaltıyor. Bitkisel tedavi uzmanları altınmühür otunun özellikle mide, bağırsak ve sindirim için faydalı olduğunu dile getiriyor. Bu bitki aynı zamanda kronik yaralarda ve ülserde de etkilidir. Mantar hastalığına da iyi gelen altınmühür, özellikle kadınlarda karşılaşılan vajinal mantarın; aynı zamanda da pamukçukların iyileştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Göz yorgunluğu, göz kaşıntısı ya da kızarıklığı problemleriyle karşılaşan kişiler, bu otun çayını hazırlayarak, çayı pamuk yardımıyla gözlerine kompres uygulamalıdırlar. Altınmühür bitkisinin yapraklarından elde edilen lapa ise, ciltte görülen isilik ve benzeri alerjik problemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Fakat uzmanlar bu bitkiden hazırlanan çayın 10 günden uzun süre içilmesinin faydadan çok zarar vereceğini dile getiriyor. 10 günden sonra, bu çayın içilmesine ara verilmesi gerekir. Aksi takdirde, karaciğer üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.



HAZIRLANIŞI:

Altınmühür çayının hazırlanması için bir bardak suya karıştırılan bir tatlı kaşığı altınmühür otu, bu ölçülerde demlenerek günde dört sefer içilebilir.