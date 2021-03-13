Alt ıslatmaya homeopati önerisi

Alt ıslatma probleminin 5 yaşında yüzde 15 ila 20 civarında görüldüğüne dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, bu problemin çözümü için homeopatik tedavi önerisinde bulundu. Koran, "Homeopatik tedavide sadece çocuğun gece altına ıslatmasına odaklanılmaz, çocuğun anne karnındaki dönemden başlayarak büyüme, gelişme ve çevresiyle karşı olan davranışları da ele alınarak bir bütün olarak tedavi değerlendirilir" dedi.

