ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, ufak bir kas seğirmesi ve kas güçsüzlüğünün ALS hastalığını işaret etmeyeceğini ancak konuşma, yutma güçlüğü ve kaslarda güçsüzlük gibi şikayetler görülmesi halinde nöroloji hekimine başvurmak gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özlece, "ALS omurilikte ön boynuz motor nöronlarının ilerleyici bir hasarı ile giden bir hastalık. Maalesef motor hücrelerde hassasiyet olduğu için hastalarımızda en çok kas güçsüzlüğü ile kendini gösteriyor. Ellerde, kollarda, bacaklarda veya yutma kaslarında ilerleyici bir güçsüzlükle de kendini gösterebiliyor. Hastalarda ayrıcı en sık görülen semptomlardan bir tanesi de, seğirmelerdir. Yani kaslarda güçsüzlüğe bağlı irkilme, seyirme tarzındaki hareketlerde ALS'nin bir belirtisidir" dedi.