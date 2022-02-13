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13 Şubat 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 08:00:00

Alışkanlıklarımız bebeğe zarar verebilir

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Hamile kalmayı planlayan anne adaylarının sağlık kontrolünden geçmesinin çok önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, kilo kontrolü, vitamin düzeyi, kronik hastalıklarının önceden belirlenmesinin bebeğin sağlığını doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Hamile kalmayı planlayan anne adaylarının sağlık kontrolünden geçmesinin çok önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, kilo kontrolü, vitamin düzeyi, kronik hastalıklarının önceden belirlenmesinin bebeğin sağlığını doğrudan etkileyeceğini belirtti. Annenin alışkanlıklarının anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Tuğçe Demir, "Örneğin sigara, alkol kullanımı tek başına büyük bir risk. Zira bu alışkanlıklar bebeklerde zeka geriliği, bebeğin doğum kilosunun düşük olmasına yol açtığı gibi erken doğum riskini de getirebiliyor. Annenin beslenme alışkanlıkları da çok önemli. Yeterli vitamin ve mineral alıp almadığını sorguluyoruz. Özellikle hamilelik planlayanların 3 ay öncesinden özellikle folik asit kullanmalarını öneriyoruz. Zira folik asit, anne karnındaki bebeğin omurilik ve santral sinir sisteminin gelişimi açısından önemli rol oynuyor" dedi.

Etiketler : Doğum Uzmanı Tuğçe Demir sigara alkol folik asit
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