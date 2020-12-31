Alerjisi olanlar aşı yaptırabilir mi?

Aşılara karşı önyargılarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Hamza Ogun, “Tüm aşılanmalar dikkate alındığında ciddi alerjik reaksiyon oranı 1/50.000’den azdır. Ülkemizde aile hekimleriyle yapılan bir çalışmada alerji öyküsü nedeniyle hastaneye yönlendirilen çocuklarda aşının etkisi gözlemlenmiş, fakat ciddi bir reaksiyonla karşılaşılmamıştır. Dolayısıyla bu konuyu Kovid-19 özelinde ele aldığımızda; öldürücülüğü yüzde 2-3 civarında seyreden bir hastalık için aşılama daha fazla önem arz etmektedir” dedi. “Daha önceki birçok viral ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi Covid-19 enfeksiyonu için de aşılama, pandemiyi bitirmenin önemli bir basamağıdır” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Ogun aşının alerjik reaksiyonlar açısından sonuçlarını değerlendirdi. Uzm. Dr. Hamza Ogun, “Aşı çalışmalarına erken başlayan Çin menşeili Sinovac şirketinin inaktif aşısı, ülkemizde yaygın olarak kullanılmak üzere sipariş edildi. Faz 1 ve Faz 2 çalışmasını Mayıs 2020 itibarı ile tamamlayan şirket, uluslararası bir dergide sonuçlarını yayınladı. Bu çalışmada toplam 743 kişi aşılandı ve 1 kişide ürtiker benzeri alerjik reaksiyon gerçekleşti. 3 günlük kortizon tedavisi sonrası hastanın şikayetlerinin gerilediği gözlendi. Özetle; daha önceden herhangi bir aşı ile ciddi bir alerjik reaksiyon yaşamamış isek ülkemize gelen aşının yaptırılması önerilmektedir” diye konuştu.

