Alerjisi olan kişi yatak yorgana da dikkat etmeli

Tüm dünyada alerjilerin en önemli sebeplerinin başında ev tozu akarı geliyor. Ev tozu akarından kurtulmak için evinizi sık sık temizlemek yetmiyor, yatak ve yastığınızı da doğru seçmeniz büyük önem taşıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim Şafak, ev tozu akarını minimum düzeyde tutmaya çalışmanın, ev ve özellikle kişinin uyuduğu odayı arındırması gerektiğini belirtiyor. Kaliteli yaşamın kaliteli uykudan geçtiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Şafak, kişinin yatak ve yastık seçimini de sağlık durumu, ihtiyaçlarına göre yapmasını öneriyor. Dr. Öğr. Üyesi Şafak, diğer önerilerini ise şöyle sıralıyor: "Yatağınızı, fermuarlı, sentetik bir kılıf içinde tam olarak koruyun, sık sık bu kılıfı yıkayın ya da yatağın kendisini vakumla (elektrik süpürgesi) temizleyin. Yıkanabilir battaniyeleri tercih edin ve nevresime geçirilerek kullanın. Çarşaf ve yatak örtülerini her gün güneşte havalandırın ya da silkeleyin. Yastık yüzü ve çarşafları her hafta değiştirin ve 60 derecede yıkayın.Toz deterjan yerine sıvı deterjan kullanın, keskin kokulu temizlik maddelerinden sakının."

