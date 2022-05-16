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16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:39:00

Alerji değil, Herediter Anjiyoödem

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El, yüz, ayak, bacaklarda ani ve çok şiddetli şişme atakları ile nefes yollarında tıkanmaya neden olan Herediter Anjiyoödem hastalığı çok fazla bilinmediği için teşhisi de gecikiyor. Genellikle alerji olduğu düşünülen bu sorunlar ilerleyen zamanda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

El, yüz, ayak, bacaklarda ani ve çok şiddetli şişme atakları ile nefes yollarında tıkanmaya neden olan Herediter Anjiyoödem hastalığı çok fazla bilinmediği için teşhisi de gecikiyor. Genellikle alerji olduğu düşünülen bu sorunlar ilerleyen zamanda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Her yıl 16 Mayıs günü "Dünya Herediter Anjiyoödem Günü" olarak kabul ediliyor. Herediter Anjiyoödem, nadir görülen ve hayatı tehdit eden genetik bir hastalıktır. Ülkemizde henüz tanı konulmamış ancak bu hastalıkla mücadele eden, yaklaşık 6 bin-10 bin kişi bulunduğu düşünülmektedir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Karakaya, Herediter Anjiyoödem (HAÖ) ataklarının yanlış teşhis edilebildiğini ve kramp şeklinde karın ağrısıyla acile giden her üç hastadan birine gereksiz yere apandisit, safra kesesi, yumurtalık kisti hatta dış gebelik gibi ameliyatlar yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Gül Karakaya, Herediter Anjiyoödemin ilk başta akla gelmediği için tanısının zor konulduğunu, tanı konulunca da kontrol altına alınabildiğini; Almanya'da 2, İngiltere'de 5.5, Fransa'da 7 yılda hastalık teşhis edilirken, bu sürenin Türkiye'de 20 yılı bulabildiğini ifade etti.

KAŞINTI VE KURDEŞEN OLMAZ

Herediter Anjiyoödem'in, alerjik reaksiyonlarla çok sık karıştırıldığını ve hastalara doğru tanı konulmasının çok uzun yılları bulabildiğini belirten Prof. Dr. Gül Karakaya, "Alerji nedenli anjiyoödemlerin aksine, HAÖ vakalarında kaşıntı, kurdeşen olmaz ve şişlikler diğer anjiyoödem hastalıklarına göre çok daha yavaş gelişip çok daha yavaş düzelir. Zaten bu hastalar alerji ilaç ve şuruplarına, kortizonlu ilaçlara ve adrenaline de yanıt vermez"dedi. Prof. Dr. Gül Karakaya söyle devam etti: "Tek başına ciddi karın şikayeti olan hastalar, FMF tanısı alabiliyor ya da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittikleri acil servislerde apandisit, yumurtalık kisti, dış gebelik gibi tanılar ile maalesef gereksiz yere ameliyat edilebiliyorlar."

ANİ NEFES KESİLMELERİNE YOL AÇABİLİR

El, yüz, ayak, bacak, genital bölge, sindirim sistemi ve nefes yollarında ani ve çok şiddetli şişme (anjiyoödem) ataklarıyla birden ortaya çıkan bu hastalık, sindirim sisteminde geliştiğinde kramp şeklinde çok ciddi karın ağrısı, bulantı ve kusmaya sebep olur. Hastalık yüzde geliştiğinde ise hastanın tanınmaz hale gelebildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gül Karakaya, özellikle nefes yolunda, gırtlak bölgesinde gelişen ani ödemlerin, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini, doğru ve hızlı müdahale edilmezse hastalar için ölümcül olabileceğini söyledi.

KLAVYEYLE YAZMAK BİLE RİSKLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Gül Karakaya, HAÖ hastalarında her türlü travma, basınç, yaralanma, ameliyat, anestezi, enfeksiyon, kaygı, sınav stresi, enfeksiyon, değişen hormon seviyeleri, doğum kontrol ya bazı tansiyon ilaçları kullanımının bile hastalığı tetikleyebileceğini söylerken, özellikle tanı almamış hastalar konusunda uyardı: "Tanı almamış" ya da tanı alıp işlem öncesi koruyucu ilaç uygulanmamış hastalarda ağıza ve dişlere yapılan çeşitli müdahaleler ve cerrahi girişimler gırtlak şişliğine neden olur. Genelde alerji ile karıştırılan bu durumda, hastaya zamanında müdahale edilemez ise hayati risk oluşturur." dedi.

KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Hastalığın kesin tedavisi olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Gül Karakaya, hastaya verilecek C1 inhibitörü konsantresi ile atakların kontrol altına alınabileceğini belirtirken, "En önemli aşama, hasta ve yakınlarına bu hastalık hakkında detaylı bilgilendirme yapılmasıdır. Kurdeşenin eşlik etmediği, çocukluk çağından beri devam eden, tekrarlayan anjiyoödem ve/veya karın bölgesi ağrıları; yüz, ağız, boğaz, el, kol, bacak ve genital bölge gibi yerlerdeki şişlik; bulantı ve kusma; nefes almada zorluk gibi şikayetlerde mutlaka bir İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanına görünerek gerekli tetkiklerin yaptırılması çok önemlidir." dedi.

Etiketler : Alerji değil Prof. Dr. Gül Karakaya Herediter Anjiyoödem
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