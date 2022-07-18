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18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:00:00

Alerji aşısı çocuklarda astım riskini azaltıyor

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Uzmanlar, alerjen immünoterapi (alerji aşı) tedavisinin, alerjik rinitin, çocuklarda astım gelişme riskini azalttığını bildirdi.

Uzmanlar, alerjen immünoterapi (alerji aşı) tedavisinin, alerjik rinitin, çocuklarda astım gelişme riskini azalttığını bildirdi. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, alerji aşı tedavisinin, alerjik nezle, astım ile besin alerjilerinde uygulanan polenler, ev tozu akarları, arı alerjileri ve bazı besinlerle uygulanan yaklaşık 110 yıllık bir tedavi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Günümüzde subkütan (koldan enjeksiyon) ve sublingual (dilaltı damla yada oral tablet) immünoterapi alanında bilgi ve tecrübelerimiz oldukça artmış, alerjik hastalıkların oluşum mekanizmaları giderek daha iyi anlaşılmaya başlanılmıştır. Alerjen aşı tedavisi hastaların semptomlarında azalma, yaşam kalitesinde artma ve ilaç kullanım miktarında azalma sağladığı kanıtlandı. Ayrıca yeni alerjik duyarlılık meydana gelme riskini ve alerjik riniti çocuklarda astım gelişme riskini azaltıyor."


Etiketler : Alerji aşısı Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu sublingual
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