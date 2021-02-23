Akran iletişimi ‘öğrenme' için önemli

Uzman Psikolog Pınar Talaslıoğlu, "Yaşıtlarından uzak kalmak çocuklar için zorlayıcı olabiliyor. Güçlü bir akran iletişimi öğrenmeye destek olabilirken, çocukların bu destekten uzak kalması öğrenme kaybı yaratabiliyor. Sınıf ortamında çocukların bir arada olmasıyla grup dinamiği daha kolay oluşabiliyor. Evde ekran karşısındaki bireysel öğrenme ortamında ise çocuklar sosyal bağ kurmakta ve gruba aidiyet duymakta zorlanabiliyor, bulunduğu ortama yabancılaşabiliyor. Ekran üzerinden diğer kişiye erişememek de çocuğun kendini izole ve yalnız hissetmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle online derslerde grup dinamiğini oluşturmaya yönelik etkinliklerin olması çocukların birbirleriyle temas kurmasına yardımcı olabilir" dedi.