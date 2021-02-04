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04 Şubat 2021 Perşembe 12:40:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 15:47:00

Akıllı ilaç sağ kalım oranını 3 kat artırıyor

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Kanser tedavisinde akıllı ilaçların 2010 yılı sonrasında sıklıkla kullanılmaya başlandığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Paksoy Türköz, “Akciğer kanserinde kemoterapi ile akıllı ilaç arasındaki sağ kalım oranlarını karşılaştırdığımızda akıllı ilaç tedavisinde sağ kalım oranlarının 3 kat daha fazla olduğunu görüyoruz” dedi.

Türköz, "Hastanın biyopsisini alıyoruz ve kanser tanısını bu şekilde koyuyoruz. Ama artık şunu biliyoruz ki her meme, akciğer ve kolon kanseri aynı değil. İşte burada tümör genetiğini çalıştırıyoruz. Hastalarda genetik bozuklukları saptayabiliyoruz. Bu genetik bozuklukları bulduğumuz hastalarda akıllı ilaçları bazen kemoterapiye ekliyoruz, bazen tek başına uyguluyoruz. Tek başına kemoterapiden çok daha üstün yanıtları uzun sağ kalım süreleriyle ilişkili buluyoruz. Yan etki profilleri yine kemoterapiden çok daha farklı. Kemoterapi ile saç dökülmesi, bulantı, kusma, halsizlik ve iştahsızlık varken akıllı ilaçlarda bunlara rastlamıyoruz. Hastalarda yan etki olarak daha çok cilt döküntüleri, ishal gibi şikayetler olabiliyor. Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmalar görülebiliyor. Bunlar klinik olarak çok kolay kontrol altına alınacak yan etkiler. Akciğer kanserinde yalnızca kemoterapi ile akıllı ilaç arasındaki sağ kalım oranlarını karşılaştırdığımızda akıllı ilaç tedavisi ile sağ kalım oranlarının 3 kat daha fazla olduğunu görüyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Türköz, aktif kanser tedavisi sona eren hastaların, tedaviden 1 ila 3 ay sonra koronavirüs aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

Etiketler : fatma paksoy türköz koronavirüs pandemi akıllı ilaç
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