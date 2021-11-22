VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya PKK heyetini ağırlayacak
Ayşegül'den acı haber...
Otomotivde kara liste dönemi! Bu kişiler artık otomobil satın alamayacak
X-37B'e karşı hamle! Uzaydaki testte sır perdesi aralandı
Çin'in son hamlesi endişelendirdi... Pentagon teyakkuz durumunda
Türkiye'ye lig atlatacak gelişme
İşte 3600 ek gösterge düzenlemesinde beklenen detaylar
ABD'li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı
Hafter'den kurtuluş!
Sağanak yağış ve kar geri geliyor
Bir kabadayının yaşam öyküsü
Boğaz'da kırmızı Hande
Yaman satış
Öğretmenleri coşturdu
Annesine şarkı yaptı
Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli
Böbrekleri korumanın formülü: Ağrı kesici kullanmayın
Akciğer kanserinin gençlerde görülme sıklığı arttı
Öksürüğün altında yatan 10 neden
18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
TOGG, Türk otomotiv tedarik sanayi için 'tam bir boy aynası'
Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin sağlık sorunları büyüyor
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
22 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00

Akciğer kanserinin gençlerde görülme sıklığı arttı

ABONE OL

Uzmanlar, Türkiye'de ve dünyada erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda kadınlar arasında da görülme sıklığı giderek arttı.

Uzmanlar, Türkiye'de ve dünyada erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda kadınlar arasında da görülme sıklığı giderek arttı. Genellikle ileri yaşta görülen akciğer kanseri son yıllarda genç yaştaki bireylerde de bariz şekilde artmaktadır" dedi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, "Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara ve tütün kullanımı olup tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85'inde hastalığın başlıca nedenidir. Sigara içen bireyler yanı sıra kendisi sigara içmediği halde aile bireyleri veya iş ortamında sigara tüketen bireylerle aynı ortamda bulunması nedeniyle 'pasif içici' olarak adlandırılan bir kesim insanda da akciğer kanseri görülebilmektedir. Akciğer kanserinin sigara ve tütün dışındaki diğer nedenleri hava kirliliği, radyasyon, radon gazı, asbest maruziyeti, arsenik gibi ağır metallere maruziyet ve özellikle ülkemiz için önemli bir sorun olan tüberküloz gibi bazı hastalıkların iyileşmesi ile ortaya çıkan skar dokusu da sayılabilir" dedi.

Etiketler : Akciğer kanseri Türkiye Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap
Gazino heyecanı

Gazino heyecanı
‘Nöbet'le geliyor

‘Nöbet'le geliyor
Ekrana dönme heyecanı

Ekrana dönme heyecanı
Hayran bıraktı

Hayran bıraktı
3 yıl sonra barıştılar

3 yıl sonra barıştılar
Rol için psikolojik eğitim aldı

Rol için psikolojik eğitim aldı
35 kişiye birden benzemişim

35 kişiye birden benzemişim
Ebru Şanlı'yı yıkan karar

Ebru Şanlı'yı yıkan karar
Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER