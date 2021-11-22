Akciğer kanserinin gençlerde görülme sıklığı arttı

Uzmanlar, Türkiye'de ve dünyada erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyleyerek, "Son yıllarda kadınlar arasında da görülme sıklığı giderek arttı. Genellikle ileri yaşta görülen akciğer kanseri son yıllarda genç yaştaki bireylerde de bariz şekilde artmaktadır" dedi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, "Akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara ve tütün kullanımı olup tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85'inde hastalığın başlıca nedenidir. Sigara içen bireyler yanı sıra kendisi sigara içmediği halde aile bireyleri veya iş ortamında sigara tüketen bireylerle aynı ortamda bulunması nedeniyle 'pasif içici' olarak adlandırılan bir kesim insanda da akciğer kanseri görülebilmektedir. Akciğer kanserinin sigara ve tütün dışındaki diğer nedenleri hava kirliliği, radyasyon, radon gazı, asbest maruziyeti, arsenik gibi ağır metallere maruziyet ve özellikle ülkemiz için önemli bir sorun olan tüberküloz gibi bazı hastalıkların iyileşmesi ile ortaya çıkan skar dokusu da sayılabilir" dedi.