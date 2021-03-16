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16 Mart 2021 Salı 13:42:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 13:42:00

Ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutmalı

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Kovid-19 salgınının toplumsal reflekste yarattığı etkilere dikkat çeken Psikolog-eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor. Yaşam kalitesini elden bırakmamak aile içinde güven duygusuna katkı yapar" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen, uzun süre evde geçen zamanlarda dahi yaşam kalitesini elden bırakmamanın aile içinde güven duygusuna katkı yapacağını belirtti. 'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.

Etiketler : üstün dökmen koronavirüs pandemi
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