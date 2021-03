Ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutmalı

Prof. Dr. Üstün Dökmen, uzun süre evde geçen zamanlarda dahi yaşam kalitesini elden bırakmamanın aile içinde güven duygusuna katkı yapacağını belirtti. 'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.