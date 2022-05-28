Ailelere “Birlikte Yol Alma” tavsiyesi

Küreselleşmeyle beraber dünya gençliğinin de önemli bir dönüşümden geçtiğini belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlerin küreselleşmenin de etkisiyle kısa yoldan köşeyi dönme anlayışına yöneldiğine dikkat çekiyor. Anne ve babalara da tavsiyede bulunan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Anne ve babaların yapacağı şey baskı, korku yöntemiyle değil, iyi davranışları pekiştirme yöntemiyle hareket etmeleri. Bizler buna çocuğu karşımıza alıp düzeltmek değil, yanımıza alıp birlikte yürüme yöntemi diyoruz. Birlikte yol alma yöntemi diyoruz. Bu yöntemi kullanırsak gençlerin kendi kültürel değerlerimize ve etik değerlerimizle barışık olmalarını sağlar, aynı zamanda da onları bu çağı yakalamış gençler yapabiliriz" diye konuştu.

