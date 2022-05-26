Aile yemeği

3 yıl aradan sonra 'Sen Aşk Mısın?' adlı teklisini müzikseverlerin beğenisine sunan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu'yla önceki akşam Anadolu Hisarı'nda yemek yedi. Keyifli geçen gecede ekip yaklaşık iki saat sohbet etti. Avşar kızı, birlikte çekildikleri fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Sanatçının gönderisine, "Muhteşem bir gün" notunu düştü. Avşar'ın hayranları paylaşıma binlerce beğeni ve yorumda bulundu.