Ağrıları masajla hafifletmek mümkün Skolyoz tedavisinde de etkili

Skolyoz, eklem ağrıları ve bel fıtığı gibi hastalıkların şikayetlerini masajla azaltmak mümkün. Skolyoz kelimesi yunanca 'eğri' anlamına gelir. Skolyoz toplumda yaklaşık olarak yüzde 2-4 oranında görülür. Bunların çok büyük bir kısmı düşük dereceli eğriliklerdir. Düzenli egzersiz, sırt kaslarını güçlü tutma, kondisyonu arttırma ve daha formda olma skolyoz takibinin ve tedavisinin hemen her basamağında yer alan vazgeçilmez öğelerindendir. La Magie Clinic'in sahibi Uzman Fizyoterapist Elif Eraslan, "Amerika, Fransa ve Almanya gibi bir çok ülkede skolyoz hastalarına masajlı birçok tedavi uygulanmaktadır. Bunlardan en bilineni Schroth ve FITS tekniğini kliniğimizde hastalarımıza uyguluyor, olumlu sonuçlar alıyoruz. Schroth tekniğinde skolyoz egzersizlerinin amacı, skolyozdan dolayı ortaya çıkan asimetrileri ortadan kaldırarak hastanın kozmetik açıdan toparlanmasını ve günlük yaşama daha kolay adapte olmasını sağlamaktır" dedi. Uzman Fizyoterapist Elif Eraslan, "Kliniğimizde skolyoz rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon yanında son teknolojik FDA onaylı cihazlarla cilt bakımı, bölgesel zayıflama, private spa hizmeti de vermekteyiz. Buhar odası, sauna, hamam ve kronik akciğer hastalıklarında doktorların tavsiye ettiği tuz odaları ve medikal masajlar da bu rahatsızlıkların ortadan kalkmasında etkili olabilir" diye ekledi.