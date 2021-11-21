VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savaş Uçağı F-16 ve F-35'ten daha güçlü!
'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Başkan Erdoğan'ın "uçak gemisi" sözü komşuya dert oldu!
Ankara'dan AB'ye 10 maddelik çağrı!
Hamas liderinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
TURKOVAC için sayılı günler kaldı
Sanatçılar alkışı sevmeli
Defne'nin yerine Hande geldi
'Açık havada da maske takılmalı' uyarısı
Diyete başlarken bilmeniz gereken 6 nokta
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Kasım
Ağrıları masajla hafifletmek mümkün Skolyoz tedavisinde de etkili
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
"Helallik 2023'te sandıkta verilecek"
Ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor
Gösterilerinin 3. yılında şiddet olayları yaşandı
"Çocuklarımıza çok yönlü bir perspektifi kazandırmak zorundayız"
"İnovasyon ve teknoloji geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyoruz"
İdlib sınırındaki hudut karakolunu ziyaret etti
Yoğun bakıma kaldırıldı
Türkali-2 kuyusu testlerinde rekor seviye
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
21 Kasım 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2021 Pazar 08:00:00

Ağrıları masajla hafifletmek mümkün Skolyoz tedavisinde de etkili

ABONE OL

Skolyoz, eklem ağrıları ve bel fıtığı gibi hastalıkların şikayetlerini masajla azaltmak mümkün. Skolyoz kelimesi yunanca 'eğri' anlamına gelir.

Skolyoz, eklem ağrıları ve bel fıtığı gibi hastalıkların şikayetlerini masajla azaltmak mümkün. Skolyoz kelimesi yunanca 'eğri' anlamına gelir. Skolyoz toplumda yaklaşık olarak yüzde 2-4 oranında görülür. Bunların çok büyük bir kısmı düşük dereceli eğriliklerdir. Düzenli egzersiz, sırt kaslarını güçlü tutma, kondisyonu arttırma ve daha formda olma skolyoz takibinin ve tedavisinin hemen her basamağında yer alan vazgeçilmez öğelerindendir. La Magie Clinic'in sahibi Uzman Fizyoterapist Elif Eraslan, "Amerika, Fransa ve Almanya gibi bir çok ülkede skolyoz hastalarına masajlı birçok tedavi uygulanmaktadır. Bunlardan en bilineni Schroth ve FITS tekniğini kliniğimizde hastalarımıza uyguluyor, olumlu sonuçlar alıyoruz. Schroth tekniğinde skolyoz egzersizlerinin amacı, skolyozdan dolayı ortaya çıkan asimetrileri ortadan kaldırarak hastanın kozmetik açıdan toparlanmasını ve günlük yaşama daha kolay adapte olmasını sağlamaktır" dedi. Uzman Fizyoterapist Elif Eraslan, "Kliniğimizde skolyoz rehabilitasyonu ve ortopedik rehabilitasyon yanında son teknolojik FDA onaylı cihazlarla cilt bakımı, bölgesel zayıflama, private spa hizmeti de vermekteyiz. Buhar odası, sauna, hamam ve kronik akciğer hastalıklarında doktorların tavsiye ettiği tuz odaları ve medikal masajlar da bu rahatsızlıkların ortadan kalkmasında etkili olabilir" diye ekledi.

Etiketler : Ağrıları masajla hafifletmek Skolyoz La Magie Clinic
Gazino heyecanı

Gazino heyecanı
Yeni şarkı hazırlığı

Yeni şarkı hazırlığı
Rol arkadaşı henüz belli değil

Rol arkadaşı henüz belli değil
Alparslan dünya listelerinde

Alparslan dünya listelerinde
Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör

Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör
Ninni söylemek hayalimdi

Ninni söylemek hayalimdi
Ebru Şanlı'yı yıkan karar

Ebru Şanlı'yı yıkan karar
Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor

Kanseri yendi onkoloji servisinde umut dağıtıyor
Aşka geldi

Aşka geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER