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02 Mart 2021 Salı 07:27:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 13:08:00

Agorafobisi olan kişilerde anksiyete kaçınılmaz

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Alan korkusu olarak bilinen agorafobi sahibi bireylerde anksiyete sorununun kaçınılmaz olduğunu söyleyen Klinik Psikolog Dr. Hüseyin Ebadi, "Bireyin altı aydan fazla süren, korktuğu, anksiyete duyduğu alanın ne olduğunu kavraması çok önemli. Baş edilemeyen durumlarda mutlaka psikiyatrik ve psikolojik destek alması, hastalığın şiddetinin artmasını önlemesi için çeşitli terapi yöntemlerinden faydalanılması gerekir" dedi.

Agorafobinin açık alanlarda da ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Ebadi, "Sürekli ve devam eden endişe halinin kişide ruhsal sağlığına olumsuz etkisi kaçınılmaz olurken günlük işlerindeki verimi de azalabileceğini ve dolayısıyla anksiyete bozukluğu çok çeşitli olmasına rağmen endişe ve kaygı merkezli olan bu hastalığın, çocukluk çağında yaşanılan olumsuzluklar, travmalar ve mutsuzluklar arttıkça bireyin ileriki dönemlerde yaşayabileceği anksiyete riski de eş zamanlı artmaktadır. Bu bağlamda, agorafobisi olan bireylerde anksiyete sorunun varlığı kaçınılmazdır. Ancak alan korkusu olarak bilinen agorafobi herhangi bir duruma karşı değil" diyerek sorunun tam olarak bir alana, bir mekana veya bir yere karşı duyulan bir fobi çeşidi olduğunu söyledi.

Etiketler : Agorafobisi alan korkusu hüseyin ebadi
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