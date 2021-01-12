Ağızdaki yaralar Kovid-19 belirtisi olabilir

Çalışmanın yürütücüsü Doç. Dr. Vural Fidan, Kovid-19 virüsünün ağız ve burun bölgesinden vücuda girdiğini anımsatarak, branşları gereği kulak, burun ve boğaz bölgesine yoğunlaştıkları bir çalışma yaptıklarını söyledi. Fidan, şunları kaydetti: "Kovid-19 pozitif teşhisi konulmasına neden olan yaraların, ağız içinde özellikle yanak, damak ve dil bölgesinde daha fazla olduğunu gördük. Çalışmamızdaki Kovid-19 hastalarının yüzde 78'inde oral lezyona rastlandığını tespit ettik. Beyazımsı, kısmen kenarlarında kırmızımsı röfleler oluşturan yaralar şeklinde gözlemledik. Bu yaraları görmek Kovid-19 teşhisini yüzde 100 koydurmuyor ama şüphelenmemiz gerekiyor. Bu yaraların, Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimleri tarafından değerlendirilerek uygun görülen kişilerde Kovid-19 testlerinin yapılması ve ayrıca tanıya gidilmesi gerekiyor."