Ağız kuruluğu da korona belirtisi

Ağız hijyeni kötü olanların Kovid-19'a yakalanma ihtimali artıyor. Semptomsuz seyreden Kovid-19 vakalarının ağız içi bulguları da tanı koydurucu olabiliyor. Diş Hekimi Uzm. Dr. Nurgül Demir, "Bu şekilde devam ederse gelecek yıllarda çocuk yaş grubundaki hastalarımızda viral enfeksiyonların sebep olduğu direkt ve dolaylı etkenlerle erken diş kaybı oranları artabilir" dedi. Koronavirüsün ağız içi dokuları olumsuz etkilediğini gösteren temel 5 bulguya vurgu yapan Demir, ilk olarak dilde daha kırmızı renkte görülen ve baharatlı-ekşi tatlara daha hassas olan bölgesel değişimlerle başlayarak, bunun ağız kuruluğu ve tat kaybıyla ilişkili olabileceğini kaydett