Ağız hijyeni Kovid-19 riskini azaltıyor
Ağız boşluğu (dil, ağız içi ve tükürük) vücudun patojenlerle ilk karşılaşma noktalarından biri. Bakteriler ve virüsler ağızda kolonize olup tükürük yollarıyla alt solunum yollarına ulaşıp burada daha kötü bir enfeksiyona neden olabilir.
Bu nedenle ağızda başlayan hijyen çok önemli. Uzmanlar “Günlük olarak gargara kullanımı ağız hijyenini artırdığı gibi virüslerden korunmada da etkili. Yapılan bir klinik çalışmada ağız hijyeni ile Kovid-19 ve SARS enfeksiyonları arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmış ve ağız hijyeninin artırılmasının ağız içerisindeki virüs yoğunluğunu azaltabileceği yönünde görüş bildirilmiştir” diyor.