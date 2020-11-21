  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Mükemmel ilişkilere sahibiz
Biden, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygular mı?
Fransa'da sokaklar karıştı! Macron bizi korumuyor
‘Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
SMA'lı Ayaz için son 7 ay
3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği
Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor
Otomobil almanın tam zamanı!
Hollanda yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!
Kasksız, ehliyetsiz,, ruhsatsız moto-kuryeye ceza!
Fransa'da sarı yelekliler yine sokakta! Paris ve Rennes'deki eylemler devam ediyor
Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi koronavirüs ve global ekonomik kriz oldu
Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız
Ben ikiziyim
Çocuk hakları için maske
‘Sol Yanım' başlıyor
Tedbirli yürüyüş
Yüzün göründü
Teoman'da durumlar kötü
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum
21 Kasım 2020 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:22:00

Ağız hijyeni Kovid-19 riskini azaltıyor

ABONE OL

Ağız boşluğu (dil, ağız içi ve tükürük) vücudun patojenlerle ilk karşılaşma noktalarından biri. Bakteriler ve virüsler ağızda kolonize olup tükürük yollarıyla alt solunum yollarına ulaşıp burada daha kötü bir enfeksiyona neden olabilir.

Bu nedenle ağızda başlayan hijyen çok önemli. Uzmanlar “Günlük olarak gargara kullanımı ağız hijyenini artırdığı gibi virüslerden korunmada da etkili. Yapılan bir klinik çalışmada ağız hijyeni ile Kovid-19 ve SARS enfeksiyonları arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmış ve ağız hijyeninin artırılmasının ağız içerisindeki virüs yoğunluğunu azaltabileceği yönünde görüş bildirilmiştir” diyor.

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi

Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
"Yetişemedim"

"Yetişemedim"
Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı

Dilan Çıtak oyunculuk için ilk adımı attı
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması

Aytaç Şaşmaz'dan Timuçun Esen açıklaması
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

Gökhan Türkmen 'Romantik' albümü ile yine kalplere dokunacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER