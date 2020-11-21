Ağız hijyeni Kovid-19 riskini azaltıyor

Bu nedenle ağızda başlayan hijyen çok önemli. Uzmanlar “Günlük olarak gargara kullanımı ağız hijyenini artırdığı gibi virüslerden korunmada da etkili. Yapılan bir klinik çalışmada ağız hijyeni ile Kovid-19 ve SARS enfeksiyonları arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmış ve ağız hijyeninin artırılmasının ağız içerisindeki virüs yoğunluğunu azaltabileceği yönünde görüş bildirilmiştir” diyor.

