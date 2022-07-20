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20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:30:00

Ağız bakım suları tat alma duyusunu etkiliyor

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Ağız ve diş temizliği için kullanılan ağız bakım suları ile ilgili olarak Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, "Ağız bakım sularını 3 ya da 4 haftayı geçmeyecek şekilde kullanmasını öneriyoruz. Çünkü faydasından çok zararı olabilir. Özellikle tat alma duyusunu olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

Ağız ve diş temizliği için kullanılan ağız bakım suları ile ilgili olarak Diş Hekimi İbrahim Barış Parlak, "Ağız bakım sularını 3 ya da 4 haftayı geçmeyecek şekilde kullanmasını öneriyoruz. Çünkü faydasından çok zararı olabilir. Özellikle tat alma duyusunu olumsuz etkileyebiliyor" dedi. Diş Hekimi Parlak, "İlk önce mekanik temizlik önemli. Yani diş fırçalamak, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı diş temizliğinde olmazsa olmazlarımızdır. Bunların dışında ağız bakım suyunu yardımcı olarak kullanmaktayız. Ağız bakım sularının tabi ki de faydası var. Diş eti hastalıklarını engellemeye yardımcı, diş çürüklerini yani dişin en dış tabakası olan mine dokusunu güçlendirici etkiye sahip. Ayrıca ağız kokusunu da iyi geliyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : Ağız bakım suları Ağız ve diş temizliği Ağız bakım
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