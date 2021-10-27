Ağır yük kaldırırken iki kere düşünün

Kas ve tendon yırtıkları sonucunda kas yapısı bazen kemik dokudan bazen de kendi kas dokusu içinden kopabiliyor. Kemiği hareket ettiren kaslar yırtıldığı için hareketsizlik ortaya çıkıyor. Hissedilen ağrı sonucunda meydana gelen hareketsizlik de ağrıya neden oluyor. Muayene esnasında, yırtığın nerede olduğu ve kasın ne kadar yırtıldığı anlaşılabiliyor. Erken dönemde konulan teşhislerde; PRP, ilaç ve iğne tedavisiyle ağrılar giderilebiliyor. Bu nedenle ağrı hissedilir hissedilmez bir uzmana başvurulması büyük önem taşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Alfidan, "Kas yırtılması, halk arasında lif kopması ya da kas çekilmesi olarak isimlendirilen kas dokusunun bütünlüğünde kısmi veya tamamını kapsayan kayıp oluşmasıdır. Kas yırtılmaları kas dokusunun kapasitesinin üzerinde gerilmesi ani veya devam eden aşırı zorlayıcı aktivitelere maruz kalması sonrasında ortaya çıkar. Ağır yük kaldırma, kasın uzun süre yüke maruz bırakılarak direncinin azalması, travma ve kazalar kas yırtığının oluşmasındaki ana nedenlerdir" dedi.

