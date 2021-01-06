Ağır sporlar hemoroide neden olabilir

Prof. Dr. İlker Sücüllü, “Bunların arasında da en sık görülen hemoroidal hastalığın en sık oluşma nedeni ağır sporlar (vücut geliştirme, halter kaldırma, bisiklete binme), uzun süreli oturularak yapılan meslekler, gebelik ve diyetteki lif oranının düşük olmasıdır” diye konuştu. Prof. Dr. Sücüllü, sözlerine şöyle devam etti: “Günde 2 litre su tüketmek, bol lifli ve doğal bir beslenme şekli tercih edilmelidir. A, B, C ve E vitamininden zengin, tahıllı gıdalarla tüketilmeli. Örneğin; kabuklu elma, kayısı, muz, yabanmersini bunların arasında sayılabilir. Ayrıca havuç, ıspanak, bal kabağı, yumurta, mercimek, fasulye, patates, şeker pekmezi, hindi eti, balık tüketilmeli.”