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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:42:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 09:12:00

Ağır sporlar hemoroide neden olabilir

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Prof. Dr. İlker Sücüllü, pandemi döneminde uzun süre hareketsiz kalma ve düzensiz beslenme gibi nedenlerle anal bölge hastalıkları ile her zaman olduğundan daha fazla karşılaşıldığını belirtti.

Prof. Dr. İlker Sücüllü, “Bunların arasında da en sık görülen hemoroidal hastalığın en sık oluşma nedeni ağır sporlar (vücut geliştirme, halter kaldırma, bisiklete binme), uzun süreli oturularak yapılan meslekler, gebelik ve diyetteki lif oranının düşük olmasıdır” diye konuştu. Prof. Dr. Sücüllü, sözlerine şöyle devam etti: “Günde 2 litre su tüketmek, bol lifli ve doğal bir beslenme şekli tercih edilmelidir. A, B, C ve E vitamininden zengin, tahıllı gıdalarla tüketilmeli. Örneğin; kabuklu elma, kayısı, muz, yabanmersini bunların arasında sayılabilir. Ayrıca havuç, ıspanak, bal kabağı, yumurta, mercimek, fasulye, patates, şeker pekmezi, hindi eti, balık tüketilmeli.”

Etiketler : İlker Sücüllü hemoroid ağır spor düzensiz beslenme
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