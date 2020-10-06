Adım adım gülüş tasarımı! Diş Hekimi Ömer Faruk Tanı açıkladı

Dentaliva Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri kurucu diş hekimlerinden Ömer Faruk Tanı, gülüş tasarımı ve laminate veneer ile alakalı merak edilenleri bizler için anlattı.

GÜLÜŞ TASARIMI NEDİR?

Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliğinin temelini oluşturan ana kavramdır. Gülüş tasarımı sabit bir kavram olmayıp, kişiye göre özel olarak tasarlanmaktadır. Herkesin ihtiyacına göre planlanmaktadır. Burada hastanın beklentileri ve özel istekleri dikkate alınarak ten rengi, yüz şekli, cinsiyetine uygun olarak en doğal ve en sağlıklı tasarım elde edilir. Elbette iyi bir gülüş tasarımı için hekim, bilgisini, tecrübesini ve sanatını birleştirir. Gülüş tasarımında beyazlatma, laminate veneerler (yaprak porselenler), embress porselenler, zirkonyum alt yapılı porselenler, ortodonti, pembe estetik, implantlar, gibi birçok uygulama kullanılabilir.

GÜLÜŞ TASARIMI NASIL YAPILIR?

Dişlerin şekilleri, boyutları, yüzey yapıları, renklenmeleri, komşu dişler ile olan uyumu, temas yüzeyleri ve diş etlerinin sağlığı, seviyeleri ve aralarında ki uyuma ve buna benzer birçok uyuma bakılarak en iyi sonuç elde edilmeye çalışılır. Burada önemli olan faktörlerden biri de hastanın cinsiyeti ve yüz şeklidir.

LAMİNATE VENEER (YAPRAK PORSELEN) NEDİR?

Laminate veneerler, gülüş tasarımın en önemli işlemlerinden biridir. Lamina, Latince yaprak anlamına gelmektedir. Bu sebeple de halk arasında yaprak porselen olarak da bilinmektedir. Laminate Veneerler dişlerin ön yüzeylerinden min. aşındırmalar yapılarak, hatta bazen hiç aşındırma yapmadan hazırlıkları yapılır. Geleneksel yöntemler ya da ağız içi tarayıcılar ile alınan ölçüler, laboratuvar ortamında elde edilen incecik porselenlerdir.

Laminate Veneerin en büyük özelliği içerisinde zirkonyum ve metal gibi bir alt yapı içermemesi ve çok ince olmasından ötürü ışık geçirgenliği maksimum seviyedir. Bundan ötürü de çok doğal bir görüntü elde edilmektedir. Bu ince porselenler diş ile özel yapıştırıcılar ile adapte edilmektedir. Laminate Veneerler diş ile bir araya geldikten yani yapıştıktan sonra çok yüksek dirençlere sahip olmaktadır. Dişler hazırlanırken oluşturulan basamaklar sayesinde dişler ile tam bir bütün görüntü elde etmekte, renklenmeye ve sızıntılara müsaade etmemektedir. Ayrıca yapısı sebebiyle plak birikimine ve leke oluşmasına izin vermez.

HANGİ DURUMLARDA LAMİNATE VENEER YAPILABİLİR?

• Beyazlatma (bleaching) ile istenilen sonucun alınamadığı vakalarda,

• Dişlerde kalıcı renklenmelerin bulunduğu vakalarda,

• Dişlerin kırılması sonucu madde kaybı oluşan vakalarda,

• Aşınmaya bağlı madde kaybı bulunan vakalarda,

• Dikey boyutun kaybolduğu vakalarda,

• Flourosis vakalarında,

• Çapraşık dişlerin düzeltilmesi gerektiğinde,

• Ön dişler arasında boşluk (diastema) olan vakalarda,

• Rengi bozulmuş dolguların değiştirilmesi gerektiğinde,

Hangi Durumlarda ve kimlere Laminate Veneer Yapılamaz?

• Kapanış problemi olan hastalarda (özellikle alt çenenin önde olduğu hastalarda)

• Diş sıkma rahatsızlığı üst düzeyde olan hastalarda

• Diş çapraşıklığı çok olan hastalarda öncelik ortodonti tedavisidir. Laminate veneer bazı çapraşıklıklar da düzeltmek için yeterli olmayabilir.

• Diş renkleşmeleri çok ileri düzeyde ise yapılamayabilir. Laminate veneerler çok ince olduğu için dişin rengi yansıyabilir. Böyle durumlarda da farklı renkteki yapıştırıcılar ile kimi zaman toparlayabiliyoruz. Ama her hasta da uygulanamaz

LAMİNATE VENEERLERİN TEDAVİ SÜRECİ NE KADARDIR?

Seans olarak düşündüğümüzde vakaya göre değişmekle birlikte minimum iki seans gereklidir. Çünkü dişler hazırlanıp ölçü alındıktan sonra laboratuvar işlemleri olacaktır. Süreç olarak da 7 ile 10 gün arasında değişmektedir. Bazı büyük vakalarda bu süreç birkaç gün uzayabilmek ile bazı küçük vakalarda da azalabilmektedir. Hazırlanan laminalar provalar sonucunda, hekimin ve hastanın onayı ile simante edilir yani yapıştırılır. Bu süreç zarfında hastaya geçici laminalar yapılır ve hasta günlük hayatına devam edebilmektedir.

TEDAVİ SONRASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKMEKTEDİR?

Aslında en önemlisi ağız hijyenidir. Kendi dişlerimizde olması gerektiği gibi düzenli bakım ve kontroller şarttır. Bunlara ilave olarak hastalar sert gıdalardan uzak durmaları ve tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklarına dikkat etmelerini gerekmektedir. Burada en önemli hususlardan biri de diş gıcırdatma alışkanlıklarıdır. Eğer böyle bir sorun varsa kendi dişlerimizin zarar görebileceği gibi laminate veneerlerde görebilecektir. Bundan ötürü böyle hastalara sonrasında diş gıcırdatma tedavileri yaparak sorun yaşamamaları sağlanır.