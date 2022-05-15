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15 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 07:30:00

Açık tenlilerde deri kanseri riski daha fazla

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Cilt kanserleri özellikle açık tenli, ileri yaşlı, geçmişte güneş maruziyeti yüksek olan, arsenik maruziyeti olan ya da başka hastalıkları nedeniyle immun baskılanması olan kişilerde daha sık görülüyor.

Cilt kanserleri özellikle açık tenli, ileri yaşlı, geçmişte güneş maruziyeti yüksek olan, arsenik maruziyeti olan ya da başka hastalıkları nedeniyle immun baskılanması olan kişilerde daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Öztaş, "Melanom dışı deri kanserleri bazal ve skuamöz hücreli karsinomlardır. Bazal hücreli karsinom özellikle açık tenli, ileri yaşlı, geçmişte güneş maruziyeti yüksek olan, arsenik maruziyeti olan ya da başka hastalıkları nedeniyle immun baskılanması olan kişilerde daha sık izlenir. Bazal hücreli karsinom en sık yüz bölgesinde gözlenir. Çoğunlukla ten rengi ve incimsi kenarları olan bir kabarıklık olarak görülür. Bazı olgularda yüzeyel ülser izlenir. Erken dönemde tanı konulması ve cerrahi çıkartılması yeterlidir" dedi.

Etiketler : Açık tenliler Doç. Dr. Pınar Öztaş Melanom dışı deri kanserleri
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