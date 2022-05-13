Aç kalarak zayıflamayı düşünmeyin

Aç kalarak zayıflamaya çalışmak en büyük beslenme hatalarından biri. Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatır, kilo vermeyi zorlaştırır.



Yaza sayılı haftalar kaldığını ve tatile ideal ölçülerde girebilmek için diyete başlamanın tam zamanı olduğunu belirten Medical Park Tokat Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Dyt. Hilal Mutlu Baynıkoğlu, "Öncelikle öğün sayılarını artırmak gerekiyor, 2-3 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir" dedi. Öncelikle öğün sayılarını artırmak gerektiğine dikkat çeken Dyt. Baynıkoğlu, "2-3 saatte bir ara öğünlerle gün içerisinde 3 ana 3 ara öğün tüketmeye çalışın. Ne kadar öğün o kadar hızlı metabolizma demektir. Sabah kahvaltısı olmazsa olmazınız ve öğününüzün baş tacı olmalıdır. En sıkı öğünü kahvaltıda yapın ki, metabolizmayı gece uykusundan uyandırın ve gün boyu canlı tutun. Kahvaltının güne sağlıklı ve canlı başlamak için en önemli öğün olduğunu, kan şekerinin düzenlenmesi, bilişsel performans, iş ve okul başarısını olumlu etkilediğini unutmayın" diye konuştu.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ TERCİH EDİN

Kullanılan süt ve süt ürünlerini yağsız veya yarım yağlı almamız gerektiğini söyleyen Dyt. Baynıkoğlu, "Ekmek grubunu tam buğday, çavdar veya siyez olarak tercih edin. Etlerin yağsız kısımlarını tüketmeye özen gösterin. Mutfağınıza hazır besinleri mümkün olduğunca sokmamaya çalışın" şeklinde konuştu. Aç kalarak zayıflamaya çalışmanın en büyük hatalardan biri olduğunu söyleyen Dyt. Baynıkoğlu, "Vücudun alması gereken bir kalori vardır bu kalorinin altında yapılan diyetler metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Ana öğünlerde tabağınızda dört besin grubunun da bir arada bulunmasına özen gösterin. Bunlar süt grubu (süt, yoğurt, ayran, cacık gibi), et grubu, sebze grubu ve tahıl grubudur. Ancak yemek pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekmektedir. Izgara, buğulama, haşlama, buharda pişirme en iyi pişirme yöntemlerindendir" dedi.

YÜRÜYÜŞ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Spor yapamasak bile haftanın en az 3 günü 45 dakika orta tempoda yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirmeyi öneren Dyt. Baynıkoğlu, yürüyüş yaparken yanımızda mutlaka su bulundurmamızı ve beslenme düzenimizi de yürüyüş planımıza göre ayarlamamız gerektiğine dikkat çekti.

SU TÜKETİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Metabolizmamızı su içerek canlandırabileceğimizin altını çizen Dyt. Baynıkoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Su içmek için susamayı beklemeyin. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Güne su içerek başlayın ve öğün aralarında su içmeyi de alışkanlık haline getirin. Çay, kahve, bitki çayı gibi içecekler günlük su ihtiyacını karşılamadığını unutmayın. Mutfakta tartı kullanmak her zaman işe yarar, böylece porsiyonları doğru şekilde ayarlayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre diyet günlüğü tutmak alınan kaloriyi anlamlı ölçüde azaltmaktadır. Bu yüzden gün içerisinde yediklerinizi mutlaka not etmelisiniz ve bunu o anda yapmalısınız. İçecekler de kalori içerdiği için deftere yazılmalıdır."

ARA ÖĞÜNLERDE CEVİZ, BADEM VE FINDIK OLSUN

Hayatımızda sağlıklı yağlara yer açmamızı vurgulayan Dyt. Baynıkoğlu, "Ara öğünlerinizde ceviz, fındık ve bademe yer verin, salatalara avokado ekleyebilirsiniz, yemeklerde ve salatalarda sızma zeytinyağı kullanabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve size uygun beslenme planını uygulamak için mutlaka diyetisyeninizden yardım alın" diyerek sözlerini noktaladı.