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03 Nisan 2022 Pazar 08:16:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 08:16:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1747 artarak 982 bin 374'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 36 bin 516 artarak 80 milyon 140 bin 311 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 1747 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 982 bin 374'e çıktı.

California, 9 milyon 109 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 741 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 89 bin 12 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 426, Florida'da ise 73 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,8'ine en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Johns Hopkins Üniversitesi Aşısı KORONA
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