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20 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:30:00

ABD'de 5 -11 yaş grubu çocuklara Pfizer-BioNTech takviye aşısı önerildi

Kaynak: AA

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ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışmanları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu tavsiye etti.

CDC bilim kurulu danışmanları toplantısında, ulusal düzeyde enfeksiyonların ve hastaneye yatışların bir kez daha arttığı bir dönemde, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu önerildi.

CDC danışmanları 11'e 1 oyla, bir üye çekimser kalarak, 5-11 yaşındakilerin ilk serilerini tamamladıktan en az 5 ay sonra üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı almalarını tavsiye etti.

Nisan ayında yayınlanan federal sağlık verileri, şubat sonuna kadar ABD'deki her dört çocuktan üçünün salgının başlamasından bu yana en az bir kez Kovid-19 yakalandığını gösterdi.

CDC Direktörü Rochelle Walensky perşembe günkü toplantıda, "Vakalarda ve hastaneye yatışlarda yine bir artışla karşı karşıya olduğumuz için gerekli korumaya sahip olmayan çok fazla kişi var." ifadesini kullanmıştı.

Çocuklar için CDC'den çıkan takviye dozu tavsiyesinin uygulanması için kurumun direktörü Walensky'nin kararı imzalaması gerekiyor.

Etiketler : CDC bilim kurulu CDC Direktörü Rochelle Walensky AŞI
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