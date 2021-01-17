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17 Ocak 2021 Pazar 16:45:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 08:37:00

9-11 yaş için HPV aşısını ihmal etmeyin

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Rahim ağzı kanserinin her yıl 500 bin kadını etkilediğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, Ulusal Aşı Takvimi dışında kalan HPV aşısının çocukluk çağında yapılması önerisinde bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, "Rahim ağzı kanserinin nedeni yüzde 95 HPV virüsü. Virüsteki bulaşmayı ancak aşıyla engelleyebiliriz” dedi. Op. Dr. Akıncı, "Bu virüs nedenli bir kanser ve dolayısıyla biz virüsteki bulaşmayı aşıyla engelleyebiliriz. O nedenle 9 ila 11 yaşlarında başlanmasını öneriyoruz. Sonrasında ise kadınlarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yapılabilir. 2 ya da 3 doz şeklinde uygulanabilir. Çocukluk çağı aşılarına bunun da eklenmesi gerekiyor. HPV virüsü bulaşan birisine de bu aşıyı yaptığınızda bozulmuş hücrelerin hızlı ilerlemesini engellemiş olursunuz. Bizim amacımız hiç bulaşmasın bu virüsü hiç kapmayalım" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Aylin Akıncı rahim ağzı kanseri sağlık
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