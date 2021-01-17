9-11 yaş için HPV aşısını ihmal etmeyin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, "Rahim ağzı kanserinin nedeni yüzde 95 HPV virüsü. Virüsteki bulaşmayı ancak aşıyla engelleyebiliriz” dedi. Op. Dr. Akıncı, "Bu virüs nedenli bir kanser ve dolayısıyla biz virüsteki bulaşmayı aşıyla engelleyebiliriz. O nedenle 9 ila 11 yaşlarında başlanmasını öneriyoruz. Sonrasında ise kadınlarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yapılabilir. 2 ya da 3 doz şeklinde uygulanabilir. Çocukluk çağı aşılarına bunun da eklenmesi gerekiyor. HPV virüsü bulaşan birisine de bu aşıyı yaptığınızda bozulmuş hücrelerin hızlı ilerlemesini engellemiş olursunuz. Bizim amacımız hiç bulaşmasın bu virüsü hiç kapmayalım" ifadelerini kullandı.