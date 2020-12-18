65 yaş üstü ve 20 yaş altına beslenme tüyoları

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hareketlilik çok azalıyor. Ve evde geçirilen süre artıyor. Buna bağlı olarak kilo artışları görülüyor. Kilo artışıyla birlikte çeşitli kronik hastalıklar beraberinde geliyor. Bu kişiler yağ, tuz ve şeker gibi içerikleri besinlerinde sınırlandırmalı; kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durmalı. Bunun yanı sıra özellikle proteinli gıdaları yeterli tüketmeleri, karbonhidrat kaynaklarını doğru seçmeleri gerekiyor. Beslenme sorunlarından biri de su tüketimidir. Yaşlı kişilerde günde en az 8 bardak su tüketimini öneriyoruz. 20 yaş altı bireylerde ise kilogram başına 30 mililitre su tüketimi yine önemlidir" diye konuştu.

