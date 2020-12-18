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18 Aralık 2020 Cuma 19:21:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 10:09:00

65 yaş üstü ve 20 yaş altına beslenme tüyoları

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Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından alınan önlemler kapsamında sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin bu dönemde bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları ve doğru beslenmeleri önem kazanıyor.

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hareketlilik çok azalıyor. Ve evde geçirilen süre artıyor. Buna bağlı olarak kilo artışları görülüyor. Kilo artışıyla birlikte çeşitli kronik hastalıklar beraberinde geliyor. Bu kişiler yağ, tuz ve şeker gibi içerikleri besinlerinde sınırlandırmalı; kızartmalar, kavurmalar ve hamur işlerinden uzak durmalı. Bunun yanı sıra özellikle proteinli gıdaları yeterli tüketmeleri, karbonhidrat kaynaklarını doğru seçmeleri gerekiyor. Beslenme sorunlarından biri de su tüketimidir. Yaşlı kişilerde günde en az 8 bardak su tüketimini öneriyoruz. 20 yaş altı bireylerde ise kilogram başına 30 mililitre su tüketimi yine önemlidir" diye konuştu.

Etiketler : Ceren Batmaz Sarı koronavirüs beslenme tüyoları
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