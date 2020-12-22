  • BIST
    1417.66
  • Dolar
    7,6343
  • Euro
    9,3255
  • Altın
    459,7410
İstanbul
7 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da mutasyon paniği: İngiltere temaslı olmayan kişide rastlandı
"Cumartesi tarihi bir gün olacak"
Başkan Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına çok sert tepki
Bakan Soylu: Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...
Fransız gazetesinden dikkat çeken analiz
Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması
Avrupa'da koronaya bağlı can kaybı 500 bini aştı
Evde ders-oyun dengesi olmalı
Zehra Çilingiroğlu teyzesi Helin Avşar'ın mimarı oldu
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
2021 model Ece Gürsel
İsmail Filiz açıkladı: Babalık bambaşka
Tamer Karadağlı 'Savaşçı'ya 9 kilo eksik başlıyor
Tuğba Özerk'in ilham kaynağı acıları
Burcu Esmersoy çok gezmekten rahatsız
"Çukur'daki gibi psikopat değil"
Gülşen yılbaşı akşamı ekranda
Yeni yılda aileler tanışıyor
Özcan Deniz ve İrem Helvacığlu'ndan çölde romantik çekim
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Kahramana ihtiyacım yok
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar: Güzel değiliz diye oynamayalım mı?
Koronavirüsten kaçtı, 9 aydır köyde yaşıyor
Su borusuyla kayak keyfi
Masaya çizilen resimle yetenek avı
22 Aralık 2020 Salı 23:24:00 - Güncelleme:23 Aralık 2020 Çarşamba 17:45:00

65 yaş üstü kasları güçlendirebilir

ABONE OL

Uzmanlar, pandemi dönemini evde geçiren 65 yaş üstündekilerin, bu süreci hastalık riskini düşürmek, gelecek yıla daha sağlıklı ve fit bir başlangıç yapmak için fırsata dönüştürebileceğini, evde yapılacak rutin egzersizlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa katkısının büyük olduğunu kaydetti.

65 yaş üstü için egzersizin daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için gerekli olduğunu vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Egzersizle birlikte kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, obezite gibi birçok kronik hastalığın oluşma riskini ve ilerlemesini azaltıyoruz. Egzersiz, Kovid-19 ve karantina nedeniyle oluşan olumsuz psikolojik etkileri gideriyor. Bu nedenle 'bu yaşa kadar düzenli egzersiz yapmadım artık çok geç' gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Kuvvetlendirme, esneme, germe ve denge egzersizlerinin 65 yaş üstü kişilerde çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu yaş grubu için hatırlatmak istediğim önemli bir konu ise egzersiz sırasında yaşayabilecekleri göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk terleme gibi durumlar açısından dikkatli olmaları. Daha önceden kalp hastalığı öyküsü olan ya da olmayıp egzersiz sırasında bu tarz bulguları ortaya çıkanların mutlaka kalp hastalıkları açısından hekim kontrolü ve tedavileri yapılmalı ve egzersize daha sonra başlamalıdır."

Etiketler : pandemi 65 yaş üstü için egzersiz Didem Sezgin Özcan sağlık
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
Hedefi Güney Amerika

Hedefi Güney Amerika
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"

İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf

Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf
İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu

İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu

Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
Teklif ilk Hande'ye gitmiş

Teklif ilk Hande'ye gitmiş
Oyunculuğa kısa bir mola

Oyunculuğa kısa bir mola
James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!

James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER