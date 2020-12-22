65 yaş üstü kasları güçlendirebilir

65 yaş üstü için egzersizin daha sağlıklı ve kaliteli bir hayat için gerekli olduğunu vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Egzersizle birlikte kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı, obezite gibi birçok kronik hastalığın oluşma riskini ve ilerlemesini azaltıyoruz. Egzersiz, Kovid-19 ve karantina nedeniyle oluşan olumsuz psikolojik etkileri gideriyor. Bu nedenle 'bu yaşa kadar düzenli egzersiz yapmadım artık çok geç' gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Kuvvetlendirme, esneme, germe ve denge egzersizlerinin 65 yaş üstü kişilerde çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:



"Bu yaş grubu için hatırlatmak istediğim önemli bir konu ise egzersiz sırasında yaşayabilecekleri göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, soğuk terleme gibi durumlar açısından dikkatli olmaları. Daha önceden kalp hastalığı öyküsü olan ya da olmayıp egzersiz sırasında bu tarz bulguları ortaya çıkanların mutlaka kalp hastalıkları açısından hekim kontrolü ve tedavileri yapılmalı ve egzersize daha sonra başlamalıdır."