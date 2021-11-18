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18 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 09:30:00

60 yaşın üzerindeki hastalarda Kan sulandırıcılar kanama riskini artırabilir

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60 yaş ve üzeri hastalarda, kardiyovasküler hastalıklar ve inmeden birincil korumada asetilsalisilik asit etken maddeli ilaçların artık önerilmediğine dikkat

60 yaş ve üzeri hastalarda, kardiyovasküler hastalıklar ve inmeden birincil korumada asetilsalisilik asit etken maddeli ilaçların artık önerilmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, "Kişide herhangi bir kalp hastalığı veya tıkayıcı beyin damar hastalığı öyküsü yoksa kardiyovasküler bir olayın yaşanmasını önlemek için yapılan birincil korumada asetilsalisilik asit etken madde içeren ilacı günlük kullanmaya başlamanın doğru olup olmadığına hekim ile ortak karar vermek gerekir" dedi. Aspirinin uzun süreli kullanımıyla ilgili birincil güvenlik endişesinin sindirim sisteminden kaynaklanan kanamalar olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özyılmaz, "5 yıl boyunca düzenli günlük aspirin kullanımında ciddi sindirim sistemi kanama riskinde normal topluma göre yaklaşık yüzde 1'lik artış varken beyin kanaması riskinde ise 1000'de 1'lik artış görülmektedir. Riskteki bu artışlar, kalp krizi gibi tıkayıcı bir kardiyovasküler hastalığa bağlı ölüm riskinden çok daha az olduğu için ikincil korumada hastalara uzun süreli kullanım için aspirin reçete edilmelidir. Bu yüzden biz de klinik uygulamada kardiyovasküler hastalığı olan veya yüksek risk altındaki hastalar için günlük 75 ila 100 mg uzun süreli aspirin tedavisini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : 60 yaş ve üzeri hastalar kardiyovasküler hastalıklar Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz
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