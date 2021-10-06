6 saatten az uyuyanlar düzensiz besleniyor

Uzun yıllardır yapılan araştırmalarla 6 saatten az uyuyan yetişkinlerin ve 10 saatten az uyuyan çocukların fazla kilolu olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirlendi.

Dr. Diyetisyen Çağatay Demir, Yetersiz uykunun açlığı kontrol eden hormonları da etkileyebileceğine dikkat çekerek, 2004 yılında yürütülen çalışmaya göre, az uykuya maruz kalan genç erkeklerin açlık hormonu adı verilen ve iştahı arttıran "girelin" seviyelerinin arttığı, tokluk hormonu "leptin" seviyelerinin azaldığı belirtiyor. Geç saatlere kadar ayakta kalan insanların geceyi uyuyarak geçiren insanlara göre yemek için çok daha fazla zamanları olduğundan gün içinde daha fazla kalori aldıkları da hatırlatan Dr. Dyt. Demir, "Japon işçilerle yapılan bir çalışma; 6 saatten az uyuyan işçilerin dışarıda yemeye, düzensiz saat aralıklarıyla yemeye ve 6 saatten fazla uyuyan insanlara kıyasla daha fazla atıştırmaya meyilli olduklarını ortaya koydu. Ayrıca yeterli uyumayan kişiler, gün içinde daha yorgun hissediyor, bu da fiziksel aktivite için isteksizliğe sebep oluyor. Dolayısıyla bu kişilerin daha az aktif oldukları ve daha kolay kilo aldıkları biliniyor. Bunların yanı sıra laboratuar çalışmalarında az uyuyan kişilerin vücut ısılarının daha düşük olduğu belirlendi. Bu düşüş, enerji harcamasının azalmasına neden olabiliyor. İyi ve yeterli uyku obezite problemini tamamen çözmeyebilir ama ancak uyku alışkanlıklarına dikkat etmek kişilerin kilo kontrolü sağlamalarına yardımcı olabilir" diyor.