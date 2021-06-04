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04 Haziran 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 09:30:00

6 saatten az uyumak kilo aldırır

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Araştırmalar, 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini yüzde 45 artırdığını ortaya koydu.

Araştırmalar, 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini yüzde 45 artırdığını ortaya koydu. Çene Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, "Kilo problemlerinin arkasında uyku apnesi olabilir. Sağlıklı ve düzenli bir uyku, kilo vermede etkili bir rol oynuyor. Uyku apnesi gibi problemler ise metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo alımına sebep olabiliyor" dedi. Dr. Tuğrul Saygı, "Kesikli yanı sık bölünen uykuya neden olan horlama ve uyku apnesi, kilo vermeyi zorlaştırır ve kişi normal beslenmesinde bile kilo alır. Kilo alımı, horlama ve uyku apnesinin uyku kalitesini düşürmesi ve uyku esnasında salgılanan lektin, melotonin gibi hormonların salgısını azaltması sebebiyle tetiklenir. Ayrıca horlama ve uyku apnesi olan kişiler kendilerini gün içinde sürekli yorgun hissettikleri için efor gerektiren işlerden kaçınırlar, ki bu da kilo alımını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Kilo problemi (obez) olan kişilerde uyku apnesi görülme oranı ise yüzde 70'tir. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma olursa, bu durum kişinin hava yolunu daraltabilir. Uyku apnesi, uyurken hava yolu tıkandığında ortaya çıktığından semptomlar kilo alımına paralel olarak artabilir" diye konuştu.

Etiketler : kilo alıma uyku 6 saat uyku apnesi
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