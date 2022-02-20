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20 Şubat 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 07:30:00

5 yaşından sonraki idrar kaçırma bir hastalık

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Uzmanlar, çocuklarda idrar kaçırmanın çocukluk çağının önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Uzmanlar, çocuklarda idrar kaçırmanın çocukluk çağının önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda gece veya gündüz yineleyen şekilde idrar kaçırma çocukluk çağı önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek. ''Bu rahatsızlık tıp dilinde Enürezis olarak bilinmektedir. Enürezis Nokturna (gece alt ıslatma), üriner sistemin (boşaltım sisteminin) en sık karşılaşılan problemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır' dedi. Çocuk Ürolojisi Polikliniğine en çok başvuru nedenlerinden birinin çocuklarda altını ıslatma problemi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Karagözoğlu, "Alt ıslatma problemlerinin en sık karşılaşılan nedenleri mesane gelişimindeki gecikme, genetik yatkınlık, idrar bekletmeye bağlı gelişebilen aşırı aktif mesanedir. Bunların dışında nörojen mesane olarak bilinen, omurilik hastalıkları sonucu gelişen ve böbrek yetmezliğine neden olabilen bazı sendromlar vardır. 5 yaşından sonra alt ıslatmanın devam etmesi çocuklarda bazı psikolojik ve sosyolojik problemlere yol açabildiğinden tedavi edilmeleri, bu amaçla çocuk ürolojisi ile ilgilenen bir uzmana başvurmaları önerilmektedir'' diye konuştu.

Etiketler : Enürezis Nokturna nörojen mesane Op. Dr. Karagözoğlu
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