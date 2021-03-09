5 gramı geçmemesi gerekiyor Kişi başı günlük 15 gram tuz tüketiyoruz

Prof. Dr. Yunus Erdem, Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarının kişiden kişiye büyük ölçüde değişmekle birlikte yaklaşık 15 gram olduğuna dikkati çekerek, "Tükettiğimiz tuzun yaklaşık 60'ı yediğimiz besinlerden, yüzde 30'u ekmekten, yüzde 10'luk kesimi de sofrada eklediğimiz tuzdan oluşmaktadır. Tüketilen tuzun azaltılması ile daha az kalp hastalığı, inme ve böbrek yetmezliği görüldüğü iyi bilinen bir gerçektir" dedi. Erdem, salgın şartlarında bile hastaların sağlık kuruluşlarında aksama olmadan hizmete erişerek başarılı şekilde tedavi edilebildiğini belirterek, "Ancak temel hedefin hastalığı tedavi etmekten önce hastalığı önlemek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle de yüksek tuz tüketimini bireysel ve toplum bazında azaltmak önceliğimiz olmalıdır" diye konuştu.

