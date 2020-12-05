40 yaşından sonra gözlere dikkat

Glokomun göz tansiyonunun yükselmesi ve buna bağlı olarak gelişen görme alanı kaybı olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Feray Aygül Alkan, bu hastalığın göz sinirinde hasar yaparak kalıcı görme kaybına da sebep olabileceğini söyledi.

Alkan, “Yükselen göz içi basıncı, görme sinirlerinde hasara sebep olarak glokom oluşturur. Bu hastalıkta risk altında olan kişiler 40 yaş üzerindekiler, aile hikâyesi olanlar, göz yaralanması geçirenler, miyoplar ve diğer hastalıkları bulunanlardır” dedi.

Glokomun tedavi edilmediği takdirde geri dönüşümü olmayan görme kaybı ve körlüğe sebep olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Feray Aygül Alkan, “Öncelikle damla tedavisi ile başlanır. Yeterli olmadığı takdirde lazer ve cerrahi tedavi uygulanır. Aile hikâyesi ve risk faktörü olanlarda 40 yaşına kadar 2 yılda bir kez düzenli göz tansiyonu kontrolü yapılmalıdır” diye konuştu.

