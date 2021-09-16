4. dalga çocukları vuruyor

Türkiye'de ilk kez nisanda görülen Delta varyantı nedeniyle son 1.5 ayda Trabzon'da 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Kentte koronavirüs nedeniyle 1600 kişinin öldüğü açıklandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, salgında yaşanan 4'üncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını belirterek aşı çağrısını yineledi. "Yaşadığımız 4'üncü dalgadaki durumumuz bizi çok daha korkutuyor. Akşam'ın haberine göre, Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor" diyen Usta 20 Temmuz-10 Eylül arasını şöyle değerlendirdi: "Bu süreçte Kovid'den çocuklar da etkilendi. Entübe de oldu vefat da. Ancak bu tabloyu direkt Kovid olarak düşünmemek gerekiyor. Belli hastalıkları olan çocuk ve erişkinlerin Kovid'den etkileşimleri daha fazla oluyor. Bunu sonucu olarak kaybettiğimiz çocuk ve büyüklerimiz var."

ENFEKSİYONA AÇIKLAR

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, okulların açılmasıyla birlikte Kovid riskini düşürmek için 12 yaş ve üstünün mutlaka aşılanması gerektiğini vurguladı. Bu yıl solunum yolu hastalıklarında 10 kat artış yaşandığına dikkat çeken Prof. Kurugöl, sadece Kovid değil, grip için de aşı olunması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Solunum yolunda enfeksiyon yapan 200'den fazla virüs var. Temas az olduğu için geçen yıl bunlar çok az görüldü. Kapanma nedeniyle çocuklarda bağışıklık azaldı. Geçen yıl geçirmedikleri enfeksiyonlara bu yıl açıklar. Önümüzde grip mevsimi var. Bu aylarda grip vakalarında çok önemli artış olacaktır. Bir insan aynı anda grip ve Kovid geçirebilir. O zaman sonuçları daha ağır olur. Özellikle risk grubundaki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar mutlaka grip aşısı olmalı. Özellikle okul çocukları için de risk bulunduğu için onlar da aşılanmalı."

AŞISIZ GEBELER ÖLÜYOR BEBEKLER ENFEKTE OLUYOR

İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Niyazi Tuğ son dalgayla beraber gebe ve yenidoğanlardaki vaka artışlarına dikkat çekti: "Kayıplarımız 3 kat arttı ve hepsi aşısız. Ağustostan itibaren bu ayın henüz ilk yarısında olmamıza rağmen vaka sayımız 3'e katladı. Bebeklerin %70'i, aşılı olmayan aile bireylerinden hastalığı kapıyor. Ayrıca pozitif bebeklerimizin %60'ı varyantlı. Bu da yatış süresinin uzamasına neden oluyor. Kovidli bebeklerde yoğun bakıma geliş sebebi çoğunlukla beslenme problemi, solunum sıkıntısı ve ateş. Şu anda en küçüğü 13 günlük olmak üzere evden temasla Kovid'i kapan bebekleri tedavi etmeye çalışıyoruz."